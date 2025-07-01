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    • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Philips Sonicare 4100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

      HX3689/43

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

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      Philips Sonicare 4100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

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      4100 Series
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      4100 Series

      Электрическая звуковая зубная щетка

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      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Более белые зубы всего за 1 неделю.

      • Технология Sonicare
      • Функции QuadPacer и SmarTimer
      • Изящный эргономичный дизайн
      • 14 дней работы от аккумулятора
      Более белые зубы всего через одну неделю

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю*.

      Датчик силы нажатия для защиты ваших зубов и десен

      Датчик силы нажатия для защиты ваших зубов и десен

      Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

      2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

      Переключайтесь между 2 уровнями интенсивности

      Переключайтесь между 2 уровнями интенсивности

      Переключайтесь между 2 уровнями интенсивности для максимально комфортного сеанса чистки.

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

      14 дней работы от аккумулятора

      14 дней работы от аккумулятора

      Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

      Меньше отходов. Больше переработки

      Меньше отходов. Больше переработки

      Мы в Philips стремимся сократить количество электронных отходов. Для этого мы в том числе сокращаем количество адаптеров питания в комплектах поставки. Именно поэтому в комплекте этих изделий нет адаптера питания.

      • Питание

        Напряжение
        5 В пост. тока

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        14 дней***
        Энергопотребление
        Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Чистый синий Prismatic

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        BrushSync: напоминания о замене
        • Индикатор замены
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку
        • В качестве напоминания загорается значок
        • для наилучших результатов

      • В комплекте

        Ручка
        4100 Series, 1 шт.
        Насадки
        W2 Optimal White, 1 шт.
        Зарядное устройство
        1

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Более белые зубы всего за 1 неделю*
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer
        Оценка силы нажатия
        Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        2 уровня интенсивности
        • Высокий
        • Низкий

      • Технология интеллектуального датчика

        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
        BrushSync: напоминания о замене
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку

      Badge-D2C

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      • Фактические данные могут различаться
      • * Данные прилагаются
      • ** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

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