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HX3689/43
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Электрическая звуковая зубная щетка
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Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю*.
Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.
2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.
Переключайтесь между 2 уровнями интенсивности для максимально комфортного сеанса чистки.
Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.
Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.
Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.
Мы в Philips стремимся сократить количество электронных отходов. Для этого мы в том числе сокращаем количество адаптеров питания в комплектах поставки. Именно поэтому в комплекте этих изделий нет адаптера питания.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Технология интеллектуального датчика
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