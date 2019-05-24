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    • Чистящая насадка специально для детей Чистящая насадка специально для детей Чистящая насадка специально для детей

      Philips Sonicare For Kids Чистящие насадки, набор из 2 штук

      HX6032/90

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Чистящая насадка специально для детей

      Оцените эффективную профилактику кариеса у детей с этой сменной чистящей насадкой Philips Sonicare for Kids. Бережная, тщательная и увлекательная чистка зубов для детей возрастом от 3 лет.

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      Philips Sonicare For Kids Чистящие насадки, набор из 2 штук

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      For Kids

      Чистящие насадки, набор из 2 штук

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      Чистящая насадка специально для детей

      Защита от кариеса для детей от 3 лет

      • Мягкое, но эффективное очищение
      • For Kids, для детей от 3 лет
      • Мягкая
      • 2 шт. в упаковке
      Бережный уход и защита детских зубов

      Бережный уход и защита детских зубов

      Вы можете быть уверены в комфорте вашего ребенка — он обязательно разовьет привычку вовремя чистить зубы, и у него не образуется ранний кариес. Чистящие насадки Philips Sonicare for Kids имеют прорезиненный корпус для более комфортных ощущений во рту, когда щетка касается щек и десен.

      Технология Sonicare с доказанной эффективностью

      Технология Sonicare с доказанной эффективностью

      Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

      Доказана эффективность ухода за полостью рта

      Доказана эффективность ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки и тесты на стадии проектирования, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.

      Превосходная очистка за несколько секунд

      Превосходная очистка за несколько секунд

      Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.

      Подойдет детям возрастом от 3 лет

      Подойдет детям возрастом от 3 лет

      Эта чистящая насадка обеспечит бережный уход за полостью рта ваших детей. Она имеет мягкие щетинки для бережной чистки, повторяющий форму детских зубов контур и мягкий прорезиненный корпус для дополнительного комфорта при чистке. Также доступна в стандартном размере для детей возрастом от 7 лет.

      На 70 % изготовлено из биопластика

      На 70 % изготовлено из биопластика

      Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.***

      Бумажная упаковка подлежит переработке

      Бумажная упаковка подлежит переработке

      Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Мягкая
        Цвет
        Белый/голубой
        Размер
        Компактный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Несовместимо
        Philips One
        Совместимые зубные щетки
        Philips Sonicare for Kids

      • В комплекте

        Насадки
        For Kids 3+, 2 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования
        Сделано в
        США
        Преимущество
        Бережная чистка

      Badge-D2C

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      • относится к пластику на этой чистящей насадке на основании сравнения массы.
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