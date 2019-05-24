Бережный уход и защита детских зубов

Вы можете быть уверены в комфорте вашего ребенка — он обязательно разовьет привычку вовремя чистить зубы, и у него не образуется ранний кариес. Чистящие насадки Philips Sonicare for Kids имеют прорезиненный корпус для более комфортных ощущений во рту, когда щетка касается щек и десен.