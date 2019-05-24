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HX6032/90
Чистящая насадка специально для детей
Оцените эффективную профилактику кариеса у детей с этой сменной чистящей насадкой Philips Sonicare for Kids. Бережная, тщательная и увлекательная чистка зубов для детей возрастом от 3 лет.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистящие насадки, набор из 2 штук
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Вы можете быть уверены в комфорте вашего ребенка — он обязательно разовьет привычку вовремя чистить зубы, и у него не образуется ранний кариес. Чистящие насадки Philips Sonicare for Kids имеют прорезиненный корпус для более комфортных ощущений во рту, когда щетка касается щек и десен.
Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки и тесты на стадии проектирования, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.
Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.
Эта чистящая насадка обеспечит бережный уход за полостью рта ваших детей. Она имеет мягкие щетинки для бережной чистки, повторяющий форму детских зубов контур и мягкий прорезиненный корпус для дополнительного комфорта при чистке. Также доступна в стандартном размере для детей возрастом от 7 лет.
Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.***
Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
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