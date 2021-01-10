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  • Превосходная очистка за несколько секунд.*
  • Превосходная очистка за несколько секунд.*
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Больше не доступен

Philips Sonicare For KidsСтандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6042/33

4.9
| (28) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Превосходная очистка за несколько секунд.*
Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием.
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Чистка и защита растущих зубов (для детей от 7 лет)

Превосходная очистка за несколько секунд.*

  • 2 шт. в упаковке

  • Стандартный размер

  • Сменные

  • Бережная чистка для детских зубов

Возраст: 7+

Возраст: 7+

Стандартная насадка для зубной щетки Philips Sonicare For Kids отличается особой формой и мягкостью щетинок, которые повторяют форму зубов детей от 7 лет и обеспечивают бережную чистку. Прорезиненная задняя часть насадки обеспечивает более безопасную и комфортную чистку. Доступны насадки меньшего размера для детей от 4 лет.

До 75 % более эффективная чистка по сравнению с обычной зубной щеткой

До 75 % более эффективная чистка по сравнению с обычной зубной щеткой

Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare For Kids в удалении налета по сравнению с обычными зубными щетками. Зубы вашего ребенка будут лучше защищены от кариеса, а посещение стоматолога станет гораздо приятнее. Более эффективный уход гарантирован — или мы вернем деньги.

Превосходная очистка и максимальная эффективность

Превосходная очистка и максимальная эффективность

Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

28

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

10/01/2021

Україна

Україна

Электрическая звуковая зубная щётка

По сравнению с обыкновенной щёткой электрическая зубная щётка Philips sonicare просто как небо и земля. Этот принцип чистки зубов превосходит все стандартные движения рукой обыкновенной щетки, налёт уходит на глазах, отложение в виде камня на нижней челюсти у меня откололся на 3 день чистки.

Плюсы

Снятие налёта, удаление и предотвращения отложений в виде камней

Минусы

Неприятный звук и ощущения, что ты у стоматолога :) но я об этом забыла после первой чистки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6042/33 Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6042/33 Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

31/05/2024

Україна

Україна

Чудовий виріб!

Завдяки компактному розміру прекрасно підходять дітям.

Плюсы

якість

Минусы

ціна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

31/05/2024

Україна

Україна

Чудовий вибір

Дитина з радістю користується цією щіткою, застосунком для неї

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

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      Примечания

      1. Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой