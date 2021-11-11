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    Philips Sonicare For Kids

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6042/33
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Превосходная очистка за несколько секунд.* Превосходная очистка за несколько секунд.* Превосходная очистка за несколько секунд.*
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      Philips Sonicare For Kids Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX6042/33
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare For Kids Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare For Kids Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Превосходная очистка за несколько секунд.*

      Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах

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        For Kids

        For Kids

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Итого:

        Превосходная очистка за несколько секунд.*

        Чистка и защита растущих зубов (для детей от 7 лет)

        • 2 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Бережная чистка для детских зубов

        Возраст: 7+

        Стандартная насадка для зубной щетки Philips Sonicare For Kids отличается особой формой и мягкостью щетинок, которые повторяют форму зубов детей от 7 лет и обеспечивают бережную чистку. Прорезиненная задняя часть насадки обеспечивает более безопасную и комфортную чистку. Доступны насадки меньшего размера для детей от 4 лет.

        До 75 % более эффективная чистка по сравнению с обычной зубной щеткой

        Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare For Kids в удалении налета по сравнению с обычными зубными щетками. Зубы вашего ребенка будут лучше защищены от кариеса, а посещение стоматолога станет гораздо приятнее. Более эффективный уход гарантирован — или мы вернем деньги.

        Превосходная очистка и максимальная эффективность

        Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

        Насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids можно снимать и снова устанавливать на щетку, надежную фиксируя их, что значительно упрощает процесс очистки и обслуживания.

        Эффективный уход для здоровья полости рта

        Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Цвет
          Aqua
          Жесткость щетинок
          Средняя
          Материал насадки щетки
          Без бисфенола-А
          Размер
          Стандартный

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • HealthyWhite+
          • For Kids

        • В комплекте

          Насадки
          2 стандартные насадки Sonicare For Kids

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          Удаляет до 75 % больше налета*

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            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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