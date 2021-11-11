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Превосходная очистка за несколько секунд.*
Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная очистка за несколько секунд.*
Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах
Превосходная очистка за несколько секунд.*
Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная очистка за несколько секунд.*
Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием. Узнать обо всех преимуществах
Стандартные насадки для звуковой зубной щетки
Итого:
Стандартная насадка для зубной щетки Philips Sonicare For Kids отличается особой формой и мягкостью щетинок, которые повторяют форму зубов детей от 7 лет и обеспечивают бережную чистку. Прорезиненная задняя часть насадки обеспечивает более безопасную и комфортную чистку. Доступны насадки меньшего размера для детей от 4 лет.
Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare For Kids в удалении налета по сравнению с обычными зубными щетками. Зубы вашего ребенка будут лучше защищены от кариеса, а посещение стоматолога станет гораздо приятнее. Более эффективный уход гарантирован — или мы вернем деньги.
Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids можно снимать и снова устанавливать на щетку, надежную фиксируя их, что значительно упрощает процесс очистки и обслуживания.
Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья