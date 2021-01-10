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Больше не доступен
2 шт. в упаковке
Стандартный размер
Сменные
Бережная чистка для детских зубов
Стандартная насадка для зубной щетки Philips Sonicare For Kids отличается особой формой и мягкостью щетинок, которые повторяют форму зубов детей от 7 лет и обеспечивают бережную чистку. Прорезиненная задняя часть насадки обеспечивает более безопасную и комфортную чистку. Доступны насадки меньшего размера для детей от 4 лет.
Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare For Kids в удалении налета по сравнению с обычными зубными щетками. Зубы вашего ребенка будут лучше защищены от кариеса, а посещение стоматолога станет гораздо приятнее. Более эффективный уход гарантирован — или мы вернем деньги.
Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.
4.9
из 5
28
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Анна77
10/01/2021
Україна
Электрическая звуковая зубная щётка
По сравнению с обыкновенной щёткой электрическая зубная щётка Philips sonicare просто как небо и земля. Этот принцип чистки зубов превосходит все стандартные движения рукой обыкновенной щетки, налёт уходит на глазах, отложение в виде камня на нижней челюсти у меня откололся на 3 день чистки.
Плюсы
Снятие налёта, удаление и предотвращения отложений в виде камней
Минусы
Неприятный звук и ощущения, что ты у стоматолога :) но я об этом забыла после первой чистки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6042/33 Стандартные насадки для звуковой зубной щетки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6042/33 Стандартные насадки для звуковой зубной щетки
urbanist
31/05/2024
Україна
Чудовий виріб!
Завдяки компактному розміру прекрасно підходять дітям.
Плюсы
якість
Минусы
ціна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
LIRm
31/05/2024
Україна
Чудовий вибір
Дитина з радістю користується цією щіткою, застосунком для неї
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой