      Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6352/11

      Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

      Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта.

      Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

      Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

      Простой и интересный способ формирования здоровых привычек

      • Встроенный Bluetooth®
      • Обучающее приложение
      • 2 чистящие насадки
      • 2 режима
      98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

      98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

      Благодаря приложению и зубной щетке Philips Sonicare For Kids дети учатся самостоятельно чистить зубы. Приложение синхронизирует данные с детской звуковой зубной щеткой через Bluetooth, обучая правильной технике чистки и записывая данные каждого сеанса. Дети могут следить за тем, насколько хорошо они чистят зубы, а также получать награды за отличный результат. Это эффективное обучающее приложение: 98 % родителей, принимавших участие в опросе, подтвердили, что дети дольше и лучше чистят зубы. Веселый и увлекательный процесс, в ходе которого дети формируют полезные привычки по уходу за полостью рта.

      Следите за временем чистки, не заходя в приложение

      Следите за временем чистки, не заходя в приложение

      Следите за временем чистки, не заходя в приложение

      Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

      Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

      Интерактивная технология Philips Sonicare

      Интересные награды за успешные сеансы чистки

      Интересные награды за успешные сеансы чистки

      Наше приложение и зубная щетка Philips Sonicare For Kids превратят чистку зубов в веселый и увлекательный процесс. Главный персонаж приложения — Спаркли, который очень любит чистые зубки. Дети ухаживают за Спаркли и получают инструкции от наставника, которые побуждают их к более долгой и эффективной чистке. После каждого успешного сеанса чистки у Спаркли поднимается настроение, а ребенок получает награду. Ребенок может использовать специальные аксессуары для своего Спаркли или выигрывать для него еду — ведь Спаркли очень любит полезные продукты. Родители могут самостоятельно устанавливать в приложении награды для своего ребенка.

      • Питание

        Напряжение
        110–220 В

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Энергопотребление
        Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Зеленый

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • Совместимость

        Совместимость с ОС Android
        • Телефоны на базе ОС Android
        • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
        Совместимость с ОС iOS
        • iPhone 4S или более поздней версии
        • iPad 3-го или более высокого поколения
        • с операционной системой версии iOS7

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        • Прорезиненная ручка для удобства пользования
        • Изящный эргономичный дизайн

      • В комплекте

        Ручка
        Зубная щетка Sonicare For Kids с технологией Bluetooth, 1 шт.
        Наклейки
        • 8 индивидуальных наклеек
        • 2 наклейки в подарок
        Насадки
        • 1 стандартная насадка Sonicare for Kids
        • 1 компактная насадка Sonicare for Kids
        Зарядное устройство
        1

      • Качество чистки

        Высокое качество
        На 75 % эффективнее*
        Польза для здоровья
        Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта
        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Таймер
        KidTimer и Quadpacer

      • Режимы

        Режимы мощности
        2

      • Поддержка ПО

        Обновления ПО
        Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Ручка Sonicare for Kids
      • Чистящая насадка Sonicare For Kids
      • Стандартное зарядное устройство
      • Блестящие наклейки

      • по данным, полученным в процессе опроса родителей; по сравнению с использованием только зубной щетки
      • * по сравнению с обычной зубной щеткой
      • ** при использовании дважды в день в течение двух минут
      • *** по данным, полученным в процессе опроса стоматологов с детьми в возрасте 4–10 лет в США

