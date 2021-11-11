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    Philips Sonicare For Kids

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6311/07
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
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      Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6311/07
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

      Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

      Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

      Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

      Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

      Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

      Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

      Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь. Узнать обо всех преимуществах

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        For Kids

        For Kids

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

        Электрическая зубная щетка для детей

        • 2 режима
        • 1 чистящая насадка
        • 8 наклеек
        Чистящие насадки двух размеров

        Чистящие насадки двух размеров

        Электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена насадками двух размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты растущих зубов

        KidTimer позволяет увеличить время чистки

        KidTimer позволяет увеличить время чистки

        Чтобы помочь малышу привыкнуть к ежедневным процедурам по уходу за полостью рта, электрическая зубная щетка постепенно увеличивает продолжительность чистки на протяжении 90 дней. В результате естественным образом развивается полезная привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).

        2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

        2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

        Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для малышей, а режим интенсивной чистки — для детей постарше.

        Забавные сменные наклейки K3 для индивидуального дизайна

        Забавные сменные наклейки K3 для индивидуального дизайна

        Теперь малыш может украсить свою щетку, сделав ее уникальной.

        Более эффективное удаление налета по сравнению с обычной детской зубной щеткой

        Более эффективное удаление налета по сравнению с обычной детской зубной щеткой

        Philips Sonicare For Kids удаляет на 75 % больше налета, чем обычные зубные щетки*

        Удобная ручка для родителей и детей

        Удобная ручка для родителей и детей

        Эргономичный дизайн позволяет малышу самостоятельно чистить зубы

        Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

        Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

        Поток микропузырьков бережно и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

        Врачи-стоматологи выбирают эту модель для своих детей

        Врачи-стоматологи выбирают эту модель для своих детей

        91 % родителей-стоматологов выбирают Philips Sonicare For Kids для своих детей**

        Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

        Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

        Прорезиненная чистящая насадка электрической зубной щетки разработана для защиты растущих зубов

        Нескользящий материал

        Нескользящий материал

        Ребенку удобно держать щетку в вертикальном положении, а также наносить на нее зубную пасту, держа щетку горизонтально.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Aqua

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • В комплекте

          Зарядное устройство
          1
          Щетки
          1 Sonicare for Kids
          Насадки
          1 стандартная насадка Sonicare for Kids
          Наклейки
          • 8 индивидуальных наклеек
          • 2 наклейки в подарок

        • Качество чистки

          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Таймер
          KidTimer и Quadpacer
          Высокое качество
          На 75 % эффективнее*
          Польза для здоровья
          Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта

        • Питание

          Напряжение
          100–240 В

        • Режимы

          Режимы мощности
          2

        • Удобство использования

          Ручка
          • Изящный эргономичный дизайн
          • Прорезиненная ручка для удобства пользования
          Время работы
          До 3 недель**
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Дисплей
          Дисплей с подсветкой

        • Технические характеристики

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Батарея
          Перезарядка
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 3 недель**

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              Риски, связанные с продуктом
              • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
              • Для труднодоступных мест
              • * Philips Sonicare, опрос на дому среди врачей-стоматологов из США с детьми от 4 до 10 лет
              • ** при использовании дважды в день в течение двух минут

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