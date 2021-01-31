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  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
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  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
  • Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

Больше не доступен

Philips Sonicare For KidsЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX6311/07

4.8
| (18) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка
Philips Sonicare For Kids — электрическая зубная щетка для детей от 7 лет. Она обеспечивает максимальное удаление налета, оснащена звуковой технологией, индивидуальными наклейками и обучающими аксессуарами для развития навыков чистки зубов, которые запомнятся на всю жизнь.
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Электрическая зубная щетка для детей

Звуковая щетка улучшает уход за полостью рта ребенка

  • 2 режима

  • 1 чистящая насадка

  • 8 наклеек

Чистящие насадки двух размеров

Чистящие насадки двух размеров

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена насадками двух размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты растущих зубов

KidTimer позволяет увеличить время чистки

KidTimer позволяет увеличить время чистки

Чтобы помочь малышу привыкнуть к ежедневным процедурам по уходу за полостью рта, электрическая зубная щетка постепенно увеличивает продолжительность чистки на протяжении 90 дней. В результате естественным образом развивается полезная привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).

2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

2 комфортных для ребенка режима обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов

Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для малышей, а режим интенсивной чистки — для детей постарше.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

18

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

31/01/2021

Україна

Україна

Чистит шикарно,всё очень продуманно.

После покупки используется для взрослого,уже месяц в использование ещё не разу не заряжалась.батарею держит великолепно. Звуковой сигнал где то каждые 20 секунд чётко даёт понять когда нужно перейти к чистке других зубов.После месяца использования, зубы стали гораздо белее и чище, в сравнение с обычной щёткой. много разных наклеек для мальчиков и для девочек на саму щётку.Щёткой очень доволен однозначно рекомендую к покупке.

Плюсы

Супер долго держит заряд батареи чистит шикарно,зубы очень белые, и чистые.

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка

18/07/2019

Україна

Україна

Чудовий ефект від чищення

[Employee of philipsglobal] Купила дочці на подарунок до Миколая ,їй 6 років і чищення зубів завжди було проблемою для неї але з електричною щіткою Філіпс це більше не проблема ,щітка справді гарно чистить і відбілює,знімає мінімальний зубний камінь а за рахунок мелодії і додатку на смартфон дитина чистить зубки два рази на день .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка

20/11/2017

Україна

Україна

Качество супер

Ребенка не могу оттянуть от чистки зубов очень интересно и забавно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка

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      Примечания

      1. Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. Для труднодоступных мест

      3. Philips Sonicare, опрос на дому среди врачей-стоматологов из США с детьми от 4 до 10 лет

      4. при использовании дважды в день в течение двух минут