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Больше не доступен
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
2 режима
1 чистящая насадка
8 наклеек
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена насадками двух размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты растущих зубов
Чтобы помочь малышу привыкнуть к ежедневным процедурам по уходу за полостью рта, электрическая зубная щетка постепенно увеличивает продолжительность чистки на протяжении 90 дней. В результате естественным образом развивается полезная привычка чистить зубы в течение двух минут (в соответствии с рекомендациями стоматологов).
Зубная щетка предлагает два режима чистки, что гарантирует правильную гигиену полости рта в соответствии с возрастом. Режим бережной чистки предназначен для малышей, а режим интенсивной чистки — для детей постарше.
4.8
из 5
18
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Фролов
31/01/2021
Україна
Чистит шикарно,всё очень продуманно.
После покупки используется для взрослого,уже месяц в использование ещё не разу не заряжалась.батарею держит великолепно. Звуковой сигнал где то каждые 20 секунд чётко даёт понять когда нужно перейти к чистке других зубов.После месяца использования, зубы стали гораздо белее и чище, в сравнение с обычной щёткой. много разных наклеек для мальчиков и для девочек на саму щётку.Щёткой очень доволен однозначно рекомендую к покупке.
Плюсы
Супер долго держит заряд батареи чистит шикарно,зубы очень белые, и чистые.
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка
Марія12
18/07/2019
Україна
Чудовий ефект від чищення
[Employee of philipsglobal] Купила дочці на подарунок до Миколая ,їй 6 років і чищення зубів завжди було проблемою для неї але з електричною щіткою Філіпс це більше не проблема ,щітка справді гарно чистить і відбілює,знімає мінімальний зубний камінь а за рахунок мелодії і додатку на смартфон дитина чистить зубки два рази на день .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка
pashka
20/11/2017
Україна
Качество супер
Ребенка не могу оттянуть от чистки зубов очень интересно и забавно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про For Kids HX6311/07 Электрическая звуковая зубная щетка
Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
Для труднодоступных мест
Philips Sonicare, опрос на дому среди врачей-стоматологов из США с детьми от 4 до 10 лет
при использовании дважды в день в течение двух минут