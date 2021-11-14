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Больше не доступен
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
1 режим
1 чистящая насадка
Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
4.9
из 5
22
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
14/11/2021
Україна
Моя нова улюблена щіточка!
Щітка перевершила мої очікування. Користуюся уже півроку і до попередніх електричних моїх щіток я не повернусь точно) Відчуття після чищення не йде ні в яке порівняння ні з іншою механічною електричною щіткою, ні з звичайною, навіть якщо я чистила б і 3 хвилини. Комфортна (відчуття під час чищення), зручна (маленька, ще й сигнали легенько подає, коли мені переходити на іншу сторону зубів). Батерея справді тримає 2 тижні. Може мені так хочеться, але в дзеркалі і на фото мені здається, що зубки-то мої біліші стали)))
Плюсы
Якість, надійність, зручність, зарядила раз у два тижні, гарно виглядає, приємно брати в руки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка
Алиса1208
12/11/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудова щітка
Подобається якість чищення зубів та швидкість, зовсім по новому
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка
Ya_Luda
29/10/2021
Україна
Найкраще придбання року
Давно намагалась підібрати спосіб найкращої гігієни. Купувала різні звичайні щітки, елекричні інших виробників. поки одного разу не побачила у друзів щітку Філіпс. стоматолог підтримала мій вибір. Вже два місяці користуюсь і точно можу сказати - жодна щітка до цього не давала мені такого відчуття чистоти. Тепер я впевнена в якости очищення.
Плюсы
дуже гарно очищає від нальоту
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка
при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой