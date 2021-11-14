Щітка перевершила мої очікування. Користуюся уже півроку і до попередніх електричних моїх щіток я не повернусь точно) Відчуття після чищення не йде ні в яке порівняння ні з іншою механічною електричною щіткою, ні з звичайною, навіть якщо я чистила б і 3 хвилини. Комфортна (відчуття під час чищення), зручна (маленька, ще й сигнали легенько подає, коли мені переходити на іншу сторону зубів). Батерея справді тримає 2 тижні. Може мені так хочеться, але в дзеркалі і на фото мені здається, що зубки-то мої біліші стали)))