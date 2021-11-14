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  • Более эффективное удаление налета
  • Более эффективное удаление налета
  • Более эффективное удаление налета
  • Более эффективное удаление налета
  • Более эффективное удаление налета
  • Более эффективное удаление налета

Больше не доступен

Philips Sonicare EasyCleanЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX6511/50

4.9
| (22) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Более эффективное удаление налета
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет бережно и эффективно очищать межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Вам будет легко отказаться от обычной ручной зубной щетки

Более эффективное удаление налета

  • 1 режим

  • 1 чистящая насадка

Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

22

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Моя нова улюблена щіточка!

Щітка перевершила мої очікування. Користуюся уже півроку і до попередніх електричних моїх щіток я не повернусь точно) Відчуття після чищення не йде ні в яке порівняння ні з іншою механічною електричною щіткою, ні з звичайною, навіть якщо я чистила б і 3 хвилини. Комфортна (відчуття під час чищення), зручна (маленька, ще й сигнали легенько подає, коли мені переходити на іншу сторону зубів). Батерея справді тримає 2 тижні. Може мені так хочеться, але в дзеркалі і на фото мені здається, що зубки-то мої біліші стали)))

Плюсы

Якість, надійність, зручність, зарядила раз у два тижні, гарно виглядає, приємно брати в руки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка

12/11/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова щітка

Подобається якість чищення зубів та швидкість, зовсім по новому

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка

29/10/2021

Україна

Україна

Найкраще придбання року

Давно намагалась підібрати спосіб найкращої гігієни. Купувала різні звичайні щітки, елекричні інших виробників. поки одного разу не побачила у друзів щітку Філіпс. стоматолог підтримала мій вибір. Вже два місяці користуюсь і точно можу сказати - жодна щітка до цього не давала мені такого відчуття чистоти. Тепер я впевнена в якости очищення.

Плюсы

дуже гарно очищає від нальоту

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyClean HX6511/50 Звукова електрична зубна щітка

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      Примечания

      1. при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

      2. Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой