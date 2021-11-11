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    Philips Sonicare HealthyWhite

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6731/02
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов
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      Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6731/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Для белых и здоровых зубов

      Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели при регулярном использовании режима Clean & White (Чистка и отбеливание). Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

      Для белых и здоровых зубов

      Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели при регулярном использовании режима Clean & White (Чистка и отбеливание). Узнать обо всех преимуществах

      Для белых и здоровых зубов

      Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели при регулярном использовании режима Clean & White (Чистка и отбеливание). Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

      Для белых и здоровых зубов

      Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели при регулярном использовании режима Clean & White (Чистка и отбеливание). Узнать обо всех преимуществах

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        HealthyWhite

        HealthyWhite

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Для белых и здоровых зубов

        Уникальная зубная щетка для белоснежной улыбки

        • 3 режима
        • 1 чистящая насадка

        Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

        Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

        Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

        2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*

        Режим чистки: стандартный двухминутный режим

        Для ежедневной тщательной чистки. Поддержание результата после процедуры осветления.

        Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

        Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен

        Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

        Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

        Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

        Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

        Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

        Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

        Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

        Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

        Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

        Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

        Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

        Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Матовый белый

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • В комплекте

          Щетки
          1 HealthyWhite
          Зарядное устройство
          1
          Насадки
          1 стандартная насадка ProResults
          Дорожный футляр
          1

        • Качество чистки

          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Эффект осветления
          Осветляет зубы до 2 тонов
          Польза для здоровья
          Улучшает состояние десен
          Высокое качество
          Удаляет до 90 % пятен*

        • Питание

          Напряжение
          110—220 В

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Clean & White (Чистка и отбеливание)
          2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме отбеливания
          Sensitive (Деликатная чистка)
          Бережная чистка зубов и десен

        • Удобство использования

          Время работы
          До 3 недель**
          Ручка
          • Изящный эргономичный дизайн
          • Прорезиненная ручка для удобства пользования
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

        • Технические характеристики

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Батарея
          Перезарядка
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 3 недель**

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              Риски, связанные с продуктом
              • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
              • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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