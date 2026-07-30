Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*