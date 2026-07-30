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Больше не доступен
HX6731/02
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
3 режима
1 чистящая насадка
Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.
2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*
Для ежедневной тщательной чистки. Поддержание результата после процедуры осветления.
Отзывы
при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой