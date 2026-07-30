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  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов

Больше не доступен

Philips Sonicare HealthyWhiteЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX6731/02

Для белых и здоровых зубов
Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели при регулярном использовании режима Clean & White (Чистка и отбеливание).
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Уникальная зубная щетка для белоснежной улыбки

Для белых и здоровых зубов

  • 3 режима

  • 1 чистящая насадка

Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*

Режим чистки: стандартный двухминутный режим

Для ежедневной тщательной чистки. Поддержание результата после процедуры осветления.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

      2. Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой