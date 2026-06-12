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Больше не доступен
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Встроенный датчик давления
1 режим чистки
Функция BrushSync
Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.
Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками из качественного материала удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.
Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.
4.7
из 5
141
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
caesardssl
12/06/2026
Україна
Проверенный покупатель
Файна зубна щітка
Задоволений результатом. Подобається таймер із проміжними сигналами кожні 30 секунд, нагадування про необхідність змінити насадку. Окремо відзначу швидкість зарядки.
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300
Date of Use 2026-05-26
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300
Date of Use 2026-05-26
20/08/2025
Україна
Проверенный покупатель
Саме таку зубну щітку рекомендував парадонтолог моєму чоловікові, бо вона ультразвукова і робить рухи від десни, ніби вимітає та є контроль нажиму на щітку - це ідеально для чутливих десен. Є таймер на 2 хвилини. Класно її брати у подорожжі - вона компактна, заряду вистачає днів на 10, і ми удвох з чоловіком користуємось однією щіткою (просто міняємо насадки).
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6800/44 серії ProtectiveClean 4300
PandaPanda
05/07/2025
Україна
Проверенный покупатель
Гарна та практична щітка
Подобається ця щітка, зручна в користуванні. Користуюся більше 2х тижнів, недоліків не помітила
Плюсы
недоліків під час користування не знайдено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6806/04 серії ProtectiveClean 4300
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX6806/04 серії ProtectiveClean 4300
Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой