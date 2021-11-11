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    Philips Sonicare FlexCare

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6902/02
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Улучшенная чистка Улучшенная чистка Улучшенная чистка
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      Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6902/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Улучшенная чистка

      Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

      Улучшенная чистка

      Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

      Улучшенная чистка

      Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare FlexCare Электрическая звуковая зубная щетка

      Улучшенная чистка

      Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

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        FlexCare

        FlexCare

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Улучшенная чистка

        • 3 режима
        • 2 чистящие насадки

        Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

        Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

        Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

        Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

        Улучшает состояние десен всего за две недели

        Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

        Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

        Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

        Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

        Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

        Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

        Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

        Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

        Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

        Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

        Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

        Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

        Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен

        Динамический поток жидкости отчищает межзубные промежутки

        Динамический поток, создаваемый электрической зубной щеткой Sonicare, мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый с зеленым

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • В комплекте

          Щетки
          1 FlexCare
          Зарядное устройство
          1
          Насадки
          • 1 стандартная насадка ProResults
          • 1 мини-насадка ProResults
          Дорожный футляр
          1 мягкий
          Ультрафиолетовый дезинфектор
          Нет

        • Качество чистки

          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Эффект осветления
          Осветляет зубы до 2 тонов
          Высокое качество
          Удаляет до 83 % налета в труднодоступных участках
          Польза для здоровья
          Улучшает состояние десен

        • Питание

          Напряжение
          110—220 В

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Massage (Массаж)
          Бодрящий массаж
          2 процедуры
          Go Care и Max Care
          Sensitive (Деликатная чистка)
          Бережная чистка зубов и десен

        • Удобство использования

          Время работы
          До 2 недель
          Ручка
          • Изящный эргономичный дизайн
          • Прорезиненная ручка для удобства пользования
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 2 недель

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