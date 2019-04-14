Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
3 режима
2 чистящие насадки
Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Hansol
14/04/2019
Україна
Рекомендую!!!!
Рекомендую данную зубную щетку. После того, как тебе задают вопрос отбелил ли ты зубы понимаешь что она работает на 100%. Результат был уже через неделю пользования!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush