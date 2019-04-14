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  • Улучшенная чистка
  • Улучшенная чистка
  • Улучшенная чистка
  • Улучшенная чистка
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  • Улучшенная чистка
  • Улучшенная чистка
  • Улучшенная чистка

-25% на насадки Sonicare

Philips Sonicare FlexCareЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX6902/02

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Улучшенная чистка
Теперь есть гарантированный способ улучшить здоровье полости рта. Это новая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare, выполненная с учетом ваших индивидуальных потребностей в аспекте ухода за полостью рта.
Посмотреть все преимущества
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Улучшенная чистка

  • 3 режима

  • 2 чистящие насадки

Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

Улучшает состояние десен всего за две недели

Улучшает состояние десен всего за две недели

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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2
1

14/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую!!!!

Рекомендую данную зубную щетку. После того, как тебе задают вопрос отбелил ли ты зубы понимаешь что она работает на 100%. Результат был уже через неделю пользования!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

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