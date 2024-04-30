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    • Превосходное удаление налета и отбеливание зубов* Превосходное удаление налета и отбеливание зубов* Превосходное удаление налета и отбеливание зубов*
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      Philips Sonicare 5300 Звуковая зубная щетка с аккумулятором

      HX7108/02

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      Превосходное удаление налета и отбеливание зубов*

      Philips Sonicare 5300 предлагает технологию Sonicare нового поколения, 2 уровня интенсивности, оповещение о чрезмерной силе нажатия и чистящую насадку для отбеливания.

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      Philips Sonicare 5300 Звуковая зубная щетка с аккумулятором

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      5300
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      5300

      Звуковая зубная щетка с аккумулятором

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      Превосходное удаление налета и отбеливание зубов*

      Удаляет в 7 раз больше налета*

      • Удаляет в 7 раз больше налета
      • 2 уровня интенсивности
      • Встроенный датчик силы нажатия
      • 21 день работы от аккумулятора
      Эффективная чистка для удаления налета и отбеливания зубов

      Эффективная чистка для удаления налета и отбеливания зубов

      Philips Sonicare 5300 обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет потемнения и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. С чистящей насадкой W2 Optimal White вам будет легко поддерживать белый тон зубов между профессиональными процедурами по осветлению, а также удалять в 7 раз больше налета, чем при чистке обычной зубной щеткой.

      Технология Sonicare нового поколения

      Технология Sonicare нового поколения

      Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.

      Персонализация чистки зубов с 2 уровнями интенсивности

      Персонализация чистки зубов с 2 уровнями интенсивности

      Для того, чтобы вы могли полноценно заботиться о зубах и деснах, Philips Sonicare 5300 предлагает на выбор 2 уровня интенсивности. Выберите высокую интенсивность для мощного удаления налета или низкую интенсивность для бережной, но вместе с тем тщательной чистки.

      Защита ваших десен со встроенным датчиком силы нажатия

      Защита ваших десен со встроенным датчиком силы нажатия

      Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка издаст пульсирующий сигнал, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.

      Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку

      Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку

      Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync вам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит вас, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer

      Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmarTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы вы перешли к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.

      Лазерная сварка для силы и стойкости

      Лазерная сварка для силы и стойкости

      Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для вас в течение многих лет.

      До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора

      До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора

      Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.

      Путешествуйте увереннее с нашим компактным и сверхпрочным дорожным футляром

      Путешествуйте увереннее с нашим компактным и сверхпрочным дорожным футляром

      Наш дорожный футляр нового образца легко поместится в сумке, однако достаточно прочный, чтобы обеспечить защиту вашей зубной щетки Philips Sonicare в поездках. Он не только защищает зубную щетку, но и вмещает сразу две чистящие насадки. Путешествуйте с комфортом, куда бы вы ни отправились.

      • В комплекте

        Ручка
        Электрическая щетка 5300 с аккумулятором, 1 шт.
        Насадки
        W2 Optimal White, 1 шт.
        Зарядное устройство
        1
        Дорожный футляр
        Тонкий дорожный футляр, 1 шт.

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • Уровни интенсивности

        Высокий
        Для более эффективной чистки
        Низкий
        Для чувствительных десен и зубов

      • Качество чистки

        Удаление налета
        В 7 раз эффективнее*
        Осветление
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        Скорость
        62 000 чистящих движений/мин

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Таймер
        SmarTimer и BrushPacer для комплексной и тщательной чистки
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора

      • Технология интеллектуального датчика

        Оценка силы нажатия
        Слабее вибрирует и пульсирует звуком
        Индикатор замены
        BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        21 день

      • Обслуживание

        Гарантия
        Ограниченная гарантия сроком на 2 года

      • Мощность

        Напряжение
        100—240 В

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый

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