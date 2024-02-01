Комплексный уход за полостью рта

Чистящая насадка A3 Premium All-in-One создана с учетом ваших потребностей. С чистящей насадкой A3 пациенты отмечают до 20 раз более эффективное удаление налета*, улучшение здоровья десен до 15 раз** и удаление до 100 % больше потемнений***. Также в комплекте: с новой чистящей насадкой S2 Sensitive, которая имеет самые мягкие щетинки Sonicare, пациенты могут не беспокоиться о повреждении полости рта и эффективно удалять до 10 раз больше налета в труднодоступных участках*.