Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бережная чистка даже чувствительных зубов и десен Бережная чистка даже чувствительных зубов и десен Бережная чистка даже чувствительных зубов и десен
      -{discount-value}

      Philips Sonicare 6100 Звуковая зубная щетка с аккумулятором

      HX7408/02

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Бережная чистка даже чувствительных зубов и десен

      Philips Sonicare 6100 предлагает технологию Sonicare нового поколения, специальный режим Sensitive (Деликатная чистка), 3 чистящие насадки для удаления налета, чувствительных зубов и отбеливания, а также режим низкой интенсивности и датчик чрезмерной силы нажатия.

      Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare 6100 Звуковая зубная щетка с аккумулятором

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      Смотреть все аксессуары
      6100
      - {discount-value}

      6100

      Звуковая зубная щетка с аккумулятором

      Итого:

      recurring payment

      Бережная чистка даже чувствительных зубов и десен

      Удаляет в 20 раз больше налета*

      • Удаляет в 20 раз больше налета
      • 2 режима, 3 уровня интенсивности
      • Удобные оповещения о силе нажатия
      • 21 день работы от аккумулятора
      Комплексный уход за полостью рта

      Комплексный уход за полостью рта

      Чистящая насадка A3 Premium All-in-One создана с учетом ваших потребностей. С чистящей насадкой A3 пациенты отмечают до 20 раз более эффективное удаление налета*, улучшение здоровья десен до 15 раз** и удаление до 100 % больше потемнений***. Также в комплекте: с новой чистящей насадкой S2 Sensitive, которая имеет самые мягкие щетинки Sonicare, пациенты могут не беспокоиться о повреждении полости рта и эффективно удалять до 10 раз больше налета в труднодоступных участках*.

      Персонализация чистки зубов с 6 настройками чистки

      Персонализация чистки зубов с 6 настройками чистки

      Philips Sonicare 6100 предназначена для чистки чувствительных десен и зубов, поэтому поддерживает 2 режима чистки. Режим Sensitive (Деликатная чистка) обеспечивает бережную чистку, в то время как режим Clean (Чистка) позволяет удалять налет для превосходного результата. Можно выбрать для любого из этих режимов один из 3 уровней интенсивности — от низкой до высокой — для оптимальных ощущений при чистке зубов.

      Защита десен с датчиком чрезмерной силы нажатия

      Защита десен с датчиком чрезмерной силы нажатия

      Если пациенты не заметят, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит их об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Пациенты всегда будут знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и их десны останутся в безопасности.

      Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку

      Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку

      Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync пациентам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит их, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer

      Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmarTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы пациент перешел к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.

      Лазерная сварка для силы и стойкости

      Лазерная сварка для силы и стойкости

      Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для пациентов в течение многих лет.

      До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора

      До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора

      Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.

      Технология Sonicare нового поколения

      Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.

      • В комплекте

        Ручка
        Электрическая щетка 6100 с аккумулятором, 1 шт.
        Насадки
        • A3 Premium All-in-One, 1 шт.
        • S2 Sensitive, 1 шт.
        • W2 Optimal White, 1 шт.
        Зарядное устройство
        1

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Для чувствительных десен и зубов

      • Уровни интенсивности

        Высокий
        Для более эффективной чистки
        Средняя
        Для повседневной чистки
        Низкий
        Для чувствительных десен и зубов

      • Качество чистки

        Удаление налета
        В 20 раз эффективнее*
        Gum Health
        Состояние десен в 15 раз лучше***
        Скорость
        62 000 чистящих движений/мин
        Осветление
        До 100 % меньше потемнений**

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Таймер
        SmarTimer и BrushPacer для комплексной и тщательной чистки
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора

      • Технология интеллектуального датчика

        Оценка силы нажатия
        • Световое кольцо загорается пурпурным
        • Слабее вибрирует и пульсирует звуком
        Индикатор замены
        BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        21 день

      • Обслуживание

        Гарантия
        Ограниченная гарантия сроком на 2 года

      • Мощность

        Напряжение
        100—240 В

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • vs. a manual toothbrush.
      • *в режиме Clean (Чистка) по сравнению с обычной зубной щеткой.
      • **по сравнению с обычной зубной щеткой; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.