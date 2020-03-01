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AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков
Итого:
AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.
Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.
Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.
Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.
С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.
Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, ополаскивателем для полости рта или водой, установите кончик насадки у межзубного промежутка и начинайте чистку. Используйте ополаскиватель для полости рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.
Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.
Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.
Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.
Обслуживание
Дизайн и отделка
В комплекте
Качество чистки
Питание
Удобство использования
Технические характеристики