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    Philips Sonicare

    AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков

    HX8443/71
    Sonicare
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    Sonicare
    • Гарантировано*: более здоровые десны уже через 2 недели** Гарантировано*: более здоровые десны уже через 2 недели** Гарантировано*: более здоровые десны уже через 2 недели**
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      Philips Sonicare AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков

      HX8443/71
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        AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков

        AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков

        Итого:

        Гарантировано*: более здоровые десны уже через 2 недели**

        Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

        • С ProtectiveClean,
        • Встроенный датчик давления
        • 1 режим чистки
        • Функция BrushSync
        Улучшает состояние десен всего за 2 недели

        Улучшает состояние десен всего за 2 недели

        Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками из качественного материала удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

        Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок

        Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок

        Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

        Мягкое давление для легкой чистки

        Мягкое давление для легкой чистки

        Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Удаляет до 99,9 % налета***

        Удаляет до 99,9 % налета***

        AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

        Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

        Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

        Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

        Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

        Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

        Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

        Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

        Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

        Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

        Высокоэффективная насадка

        Высокоэффективная насадка

        Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

        Настраиваемый режим тройного распыления

        Настраиваемый режим тройного распыления

        Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          • Белый с серым оттенком
          • Синий

        • В комплекте

          Зарядное устройство
          1
          Насадки
          • 1 насадка i InterCare стандартного размера
          • Компактная насадка W2c Optimal White, 1 шт.
          Ручка
          ProtectiveClean, 1 шт.
          Щетка AirFloss Ultra
          1
          Насадка AirFloss Ultra
          1

        • Качество чистки

          Высокое качество
          Удаляет до 99,9 % налета**
          Польза для здоровья
          • Снижает риск возникновения кариеса
          • Очищение полости рта за 60 секунд
          • Улучшает состояние десен всего за две недели
          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Клинически доказанные результаты
          • Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити:
          • для улучшения состояния десен;
          • для предотвращения образования налета.
          • для уменьшения кровоточивости;
          Настраиваемые режимы
          • Автоматическое или ручное распыление
          • Режим однократного/двойного/тройного распыления***
          Для максимального эффекта
          Меняйте насадки каждые 6 месяцев
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Оценка силы нажатия
          Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

        • Питание

          Напряжение
          Универсальное зарядное устройство

        • Технология интеллектуального датчика

          BrushSync: напоминания о замене
          • Знает, когда нужно
          • заменить чистящую насадку
          Датчик давления
          Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          2 уровня интенсивности
          • Низкий
          • Высокий

        • Удобство использования

          Индикатор батареи
          • Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          • Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Совместимость ручки
          Удобные съемные насадки
          Время работы
          До 2 недель
          Время работы батареи
          1-3 недели*****
          Насадки
          Легко фиксируются и снимаются
          Индикатор замены
          • Для наилучших результатов
          • в качестве напоминания загорается значок

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 2 недель
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Продолжительность зарядки
          24 часа для полной зарядки

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            Риски, связанные с продуктом
            • или вам вернут деньги
            • При использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя пациентами с гингивитом от легкой до умеренной степени. AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Для получения дополнительной информации посетите страницу www.philips.com/airfloss/faq.
            • *Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.
            • * * *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.
            • * * * * В зависимости от выбранного режима распыления

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