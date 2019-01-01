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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra

    Прибор для чистки межзубных промежутков

    HX8491/01
    Sonicare
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    Sonicare
    • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
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      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra Прибор для чистки межзубных промежутков

      HX8491/01
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        AirFloss Pro/Ultra

        AirFloss Pro/Ultra

        Прибор для чистки межзубных промежутков

        Итого:

        Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

        Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

        • с зубной щеткой DiamondClean
        • с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой
        • Зарядный стакан, дорожный футляр
        Удаляет до 99,9 % налета***

        Удаляет до 99,9 % налета***

        AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

        Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

        Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

        Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

        Простой способ развить здоровую привычку

        Простой способ развить здоровую привычку

        Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

        Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

        Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

        Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

        Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

        Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

        Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

        Высокоэффективная насадка

        Высокоэффективная насадка

        Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

        Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

        Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

        С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

        На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)

        На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)

        DiamondClean обеспечивает ежедневную освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один из пяти режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) — для отличной ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) — для бережного массажа десен; Polish (Полировка) — для гладкости и сияния зубов; Sensitive (Деликатная чистка) — для бережного и эффективного очищения чувствительных зубов и десен; White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений.

        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый с серым оттенком

        • В комплекте

          Дорожный футляр
          Дорожное зарядное устройство USB
          Зарядное устройство
          1
          Насадки
          1 стандартная насадка DiamondClean
          Ручка
          1 DiamondClean
          Стакан с зарядной базой
          1
          AirFloss Ultra
          1
          Насадка-концентратор
          1

        • Качество чистки

          Высокое качество
          Удаляет до 99,9 % налета**
          Польза для здоровья
          • Очищение полости рта за 60 секунд
          • Улучшение состояния десен за 2 недели*
          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Клинически доказанные результаты
          • Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити:
          • для улучшения состояния десен;
          • для предотвращения образования налета.
          • для уменьшения кровоточивости;
          Настраиваемые режимы
          • Автоматическое или ручное распыление
          • Режим однократного/двойного/тройного распыления***
          Для максимального эффекта
          Меняйте насадки каждые 6 месяцев
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Эффект осветления
          Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*

        • Питание

          Напряжение
          Универсальное зарядное устройство

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Gum Care (Уход за деснами)
          Мягкий массаж десен
          Белый
          Удаление поверхностных потемнений эмали
          Польский
          Осветление и полировка зубов
          Sensitive (Деликатная чистка)
          Бережная чистка зубов и десен

        • Удобство использования

          Дисплей
          Дисплей с подсветкой
          Индикатор батареи
          Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Насадки
          Легко фиксируются и снимаются

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Продолжительность зарядки
          24 часа для полной зарядки

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            Риски, связанные с продуктом
            • или вам вернут деньги
            • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
            • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных

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