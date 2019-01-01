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Прибор для чистки межзубных промежутков
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AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.
Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.
Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.
Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.
Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.
Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.
С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.
DiamondClean обеспечивает ежедневную освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один из пяти режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) — для отличной ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) — для бережного массажа десен; Polish (Полировка) — для гладкости и сияния зубов; Sensitive (Деликатная чистка) — для бережного и эффективного очищения чувствительных зубов и десен; White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений.
Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.
Обслуживание
Дизайн и отделка
В комплекте
Качество чистки
Питание
Режимы
Удобство использования
Технические характеристики