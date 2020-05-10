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Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах
Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Узнать обо всех преимуществах
Прибор для чистки межзубных промежутков
Итого:
AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.
Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.
Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.
Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.
Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.
Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.
С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.
DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+(Осветление) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.
Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.
Будьте уверены в тщательной чистке зубов с чистящей насадкой C3 Premium Plaque Contol. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.
Дизайн и отделка
Обслуживание
В комплекте
Качество чистки
Питание
Режимы
Удобство использования
Технические характеристики