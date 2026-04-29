Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Насадки для зубных щеток
Все серии
Philips Sonicare i InterCare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки
Больше не доступен
Поддержка
HX9004/10
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Все (1)
Зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки
Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare
Связаться с Philips
Мы готовы помочь