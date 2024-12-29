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  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

Больше не доступен

Philips Sonicare i InterCareСтандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9004/10

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели.
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Тщательное очищение межзубных промежутков и труднодоступных участков

Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

  • 4 шт. в упаковке

  • Стандартный размер

  • Сменные

  • Функция подключения BrushSync

Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare*

Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare*

Воспользуйтесь чистящей насадкой InterCare, чтобы улучшить состояние десен всего за 2 недели применения. Удлиненные щетинки помогают удалять больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен.

Улучшает состояние десен всего за 2 недели

Улучшает состояние десен всего за 2 недели

Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка InterCare синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/12/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Оптимальна жорсткість

Оптимальна по характеристикам, підходить до інших корпусів щіток

Плюсы

Жорсткість

Минусы

Ціна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про i InterCare (2 шт.) HX9002/10 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про i InterCare (2 шт.) HX9002/10 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

06/08/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже подобається!!!

Сподобалось все!!! Техніка та сервіс суперовий!!! :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про i InterCare (4 шт.) HX9004/10 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про i InterCare (4 шт.) HX9004/10 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

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      Примечания

      1. Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™