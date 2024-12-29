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Больше не доступен
HX680U
HX6800/44
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX680C
HX6803/04
4 шт. в упаковке
Стандартный размер
Сменные
Функция подключения BrushSync
Воспользуйтесь чистящей насадкой InterCare, чтобы улучшить состояние десен всего за 2 недели применения. Удлиненные щетинки помогают удалять больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен.
Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка InterCare синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Костянтин М.
29/12/2024
Україна
Проверенный покупатель
Оптимальна жорсткість
Оптимальна по характеристикам, підходить до інших корпусів щіток
Плюсы
Жорсткість
Минусы
Ціна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про i InterCare (2 шт.) HX9002/10 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про i InterCare (2 шт.) HX9002/10 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Тимофій
06/08/2021
Україна
Проверенный покупатель
Дуже подобається!!!
Сподобалось все!!! Техніка та сервіс суперовий!!! :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про i InterCare (4 шт.) HX9004/10 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про i InterCare (4 шт.) HX9004/10 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™