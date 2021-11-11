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    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence

    (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

    HX9024/10
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами. Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами. Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.
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      Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

      HX9024/10
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

      Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

      Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах

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        C2 Optimal Plaque Defence

        C2 Optimal Plaque Defence

        (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

        Итого:

        Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

        Невероятно эффективное удаление зубного налета

        • 4 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Функция подключения BrushSync
        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

        Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Насадка Optimal Plaque Defence подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Жесткость щетинок
          Средняя
          Цвет
          Белый
          Размер
          Стандартный

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Функция подключения BrushSync
          Да
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 2 Series Plaque Defense
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean

        • В комплекте

          Насадки
          C2 Optimal Plaque Defence, 4 шт.

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          Удаляет в 7 раз больше налета*

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            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
            • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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