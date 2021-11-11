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    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9042/17
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
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      Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX9042/17
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

      Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

      Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах

      Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

      Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

      Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку. Узнать обо всех преимуществах

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        C3 Premium Plaque Defence

        C3 Premium Plaque Defence

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Итого:

        Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

        В 10 раз более эффективное удаление налета* и потрясающий результат чистки

        • 2 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Функция подключения BrushSync

        Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

        Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

        Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Defence подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах.

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки***

        Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки*. Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence подходит ко всем зубным щеткам Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Распознавание чистящей насадки
          Да
          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Цвет
          Белый
          Жесткость щетинок
          Средней жесткости
          Материал насадки щетки
          Мягкие и гибкие резиновые ребра
          Размер
          Стандартный

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 2 Series Plaque Defense
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean

        • В комплекте

          Насадки
          C3 Premium Plaque Defence, 2 шт.

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          Удаляет в 10 раз больше налета*

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            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
            • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
            • **Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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