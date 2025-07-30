КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
  • Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

Больше не доступен

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceСтандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9042/17

4.8
| (32) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт
Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки
Индивидуальный уход за вашей улыбкой: насадка C3 Premium Plaque Defence подстраивается под форму зубов и десен благодаря мягким, гибким ребрам, которые охватывают в 4 раза более широкую поверхность, чем обычная чистящая насадка**, и обеспечивает комфортную тщательную чистку.
Посмотреть все преимущества
Совместимые продукты
DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Зубная щетка на аккумуляторах

HX991W

HX9911/19

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Электрическая звуковая зубная щетка

HX680U

HX6800/44

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Электрическая звуковая зубная щетка

HX642A

HX6481/50

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6481/60

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Электрическая звуковая зубная щетка

HX680B

HX6800/87

DiamondClean Smart

DiamondClean Smart
Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

HX993W

HX9944/13

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Электрическая звуковая зубная щетка

HX680C

HX6803/04

В 10 раз более эффективное удаление налета* и потрясающий результат чистки

Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

  • 2 шт. в упаковке

  • Стандартный размер

  • Сменные

  • Функция подключения BrushSync

Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Defence подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах.

Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки***

Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки***

Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки*. Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.8

из 5

32

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

2

30/07/2025

Україна

Україна

Чудові насадки

Хороша насадка, середньої жорсткості. Легко одягається та знімається

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX9044/87 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX9044/87 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)

31/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Якісний продукт

Якісні щітки для щоденного використання, середньої жорсткості. Просто і легко одягаються/знімаються зі шківа. Добре підходять для пари/подружжя або друга на заміну.

Плюсы

Користуємося вдвох з дружиною

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX9042/88 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (2 шт)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX9042/88 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (2 шт)

23/05/2024

Україна

Україна

Насадки шикарні, ідеально очищують зуби

Вже не перший раз беру саме таку насадку на щітку. Рекомендую однозначно! Гарно все вичищає, включаючи наліт, загалом це любов на довгі роки)

Плюсы

Якість, гарне очищення

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про C3 Premium Plaque Defence (2 шт.) HX9042/17 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про C3 Premium Plaque Defence (2 шт.) HX9042/17 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean

      3. Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™