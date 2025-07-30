Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HX991W
HX9911/19
HX680U
HX6800/44
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX993W
HX9944/13
HX680C
HX6803/04
2 шт. в упаковке
Стандартный размер
Сменные
Функция подключения BrushSync
Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.
Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Defence подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки*. Чистящая насадка Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.
4.8
из 5
32
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Psevdonim_1
30/07/2025
Україна
Чудові насадки
Хороша насадка, середньої жорсткості. Легко одягається та знімається
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX9044/87 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX9044/87 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)
Metalicon
31/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Якісний продукт
Якісні щітки для щоденного використання, середньої жорсткості. Просто і легко одягаються/знімаються зі шківа. Добре підходять для пари/подружжя або друга на заміну.
Плюсы
Користуємося вдвох з дружиною
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX9042/88 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (2 шт)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX9042/88 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (2 шт)
Mariliana
23/05/2024
Україна
Насадки шикарні, ідеально очищують зуби
Вже не перший раз беру саме таку насадку на щітку. Рекомендую однозначно! Гарно все вичищає, включаючи наліт, загалом це любов на довгі роки)
Плюсы
Якість, гарне очищення
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про C3 Premium Plaque Defence (2 шт.) HX9042/17 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про C3 Premium Plaque Defence (2 шт.) HX9042/17 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™