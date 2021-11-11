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Стандартные насадки для звуковой зубной щетки
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Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.
Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза больше поверхности**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.
Premium White обеспечивает превосходные результаты чистки и осветления зубов. Благодаря гибкой форме насадка удаляет в 10 раз больше налета**** с зубов и вдоль линии десен. Тщательная чистка и видимый результат.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
Насадка Premium White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки***. Чистящая насадка Philips Sonicare W3 Premium White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™*** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречное осветление. Вам потребуется просто начать чистку.
Дизайн и отделка
Совместимость
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Качество и эффективность
Польза для здоровья