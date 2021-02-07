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  • Более белоснежная и сияющая улыбка
  • Более белоснежная и сияющая улыбка
  • Более белоснежная и сияющая улыбка
  • Более белоснежная и сияющая улыбка
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  • Более белоснежная и сияющая улыбка
  • Более белоснежная и сияющая улыбка
  • Более белоснежная и сияющая улыбка

Больше не доступен

Philips Sonicare W3 Premium WhiteСтандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9062/17

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Более белоснежная и сияющая улыбка
Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня.
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Удаляет на 100 % больше потемнений всего за 3 дня*

Более белоснежная и сияющая улыбка

  • 2 шт. в упаковке

  • Стандартный размер

  • Сменные

  • Функция подключения BrushSync

Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*

Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*

Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза больше поверхности**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Premium White обеспечивает превосходные результаты чистки и осветления зубов. Благодаря гибкой форме насадка удаляет в 10 раз больше налета**** с зубов и вдоль линии десен. Тщательная чистка и видимый результат.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

07/02/2021

Україна

Україна

Класна щітка,м’які щетини які не травмують ясна

Недоліків не помітила,купили для всієї сім‘і.Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про W3 Premium White HX9062/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про W3 Premium White HX9062/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

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      Примечания

      1. в режиме White+ при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей, по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

      3. по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean

      4. По сравнению с обычной ручной зубной щеткой