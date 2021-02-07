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Больше не доступен
HX680U
HX6800/44
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX993W
HX9944/13
HX680C
HX6803/04
2 шт. в упаковке
Стандартный размер
Сменные
Функция подключения BrushSync
Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.
Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза больше поверхности**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.
Premium White обеспечивает превосходные результаты чистки и осветления зубов. Благодаря гибкой форме насадка удаляет в 10 раз больше налета**** с зубов и вдоль линии десен. Тщательная чистка и видимый результат.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Natalya
07/02/2021
Україна
Класна щітка,м’які щетини які не травмують ясна
Недоліків не помітила,купили для всієї сім‘і.Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про W3 Premium White HX9062/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про W3 Premium White HX9062/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
в режиме White+ при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей, по сравнению с обычной зубной щеткой
Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™
по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
По сравнению с обычной ручной зубной щеткой