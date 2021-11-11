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    Philips Sonicare W3 Premium White

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9064/17
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Более белоснежная и сияющая улыбка Более белоснежная и сияющая улыбка Более белоснежная и сияющая улыбка
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      Philips Sonicare W3 Premium White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX9064/17
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Более белоснежная и сияющая улыбка

      Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare W3 Premium White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Более белоснежная и сияющая улыбка

      Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах

      Более белоснежная и сияющая улыбка

      Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare W3 Premium White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Более белоснежная и сияющая улыбка

      Еда и напитки могут сделать вашу улыбку менее яркой. Наша чистящая насадка W3 Premium White поможет вернуть зубам естественную белизну. Во время эффективной глубокой чистки полирующие щетинки удаляют поверхностные потемнения эмали и делают зубы заметно светлее всего за 3 дня. Узнать обо всех преимуществах

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        W3 Premium White

        W3 Premium White

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Итого:

        Более белоснежная и сияющая улыбка

        Удаляет на 100 % больше потемнений всего за 3 дня*

        • 4 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Функция подключения BrushSync

        Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*

        Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

        Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

        Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза больше поверхности**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

        Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Premium White обеспечивает превосходные результаты чистки и осветления зубов. Благодаря гибкой форме насадка удаляет в 10 раз больше налета**** с зубов и вдоль линии десен. Тщательная чистка и видимый результат.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Насадка Premium White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки***

        Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки***. Чистящая насадка Philips Sonicare W3 Premium White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™*** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречное осветление. Вам потребуется просто начать чистку.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Распознавание чистящей насадки
          Да
          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Цвет
          Белый
          Размер
          Стандартный
          Жесткость щетинок
          Средней жесткости
          Материал насадки щетки
          Мягкие и гибкие резиновые ребра

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 2 Series Plaque Defense
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp

        • В комплекте

          Насадки
          W3 Premium White, 4 шт.

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          В 10 раз более эффективное удаление налета****
          Осветление
          Удаляет на 100 % больше потемнений*

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            Риски, связанные с продуктом
            • в режиме White+ при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей, по сравнению с обычной зубной щеткой
            • **Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™
            • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
            • ***По сравнению с обычной ручной зубной щеткой

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