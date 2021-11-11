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    Philips Sonicare

    Набор стандартных насадок для зубной щетки

    HX9076/07
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка
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      Philips Sonicare Набор стандартных насадок для зубной щетки

      HX9076/07
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

      Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare Набор стандартных насадок для зубной щетки

      Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

      Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*. Узнать обо всех преимуществах

      Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

      Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare Набор стандартных насадок для зубной щетки

      Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

      Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*. Узнать обо всех преимуществах

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        Набор стандартных насадок для зубной щетки

        Итого:

        Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

        Для полноценной заботы о зубах и деснах

        • 3 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Функция подключения BrushSync

        Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

        Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

        Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление. поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

        Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*

        Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

        Функция подключения BrushSync™ обеспечивает идеальную чистоту при каждой чистке****. Чистящие насадки Premium синхронизируются с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку, отбеливание и уход за деснами. Просто начните чистить зубы.

        Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

        Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Control, Premium Gum Care и Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Насадки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Чистящие насадки Premium Plaque Control, Premium White и Premium Gum Care легко и надежно крепятся на ручке зубной щетки Philips Sonicare. Для замены насадки просто снимите ее. Благодаря такой конструкции уход за насадкой и ее очистка становятся чрезвычайно простыми. Чистящие насадки Premium подходят для всех щеток, кроме PowerUp Battery и Essence.

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Жесткость щетинок
          Средняя
          Размер
          Стандартный
          Материал насадки щетки
          Мягкие и гибкие резиновые ребра
          Цвет
          Белый

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 2 Series Plaque Defense
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          Функция подключения BrushSync
          Да

        • В комплекте

          Насадки
          • C3 Premium Plaque Defence, 2 шт.
          • G3 Premium Gum Care, 2 шт.
          • Стандартные насадки W3 Premium White, 2 шт.

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Здоровье десен
          Состояние десен в 7 раз лучше*
          Удаление налета
          Удаляет в 10 раз больше налета*
          Осветление
          Удаляет на 100 % больше потемнений*

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
            • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
            • **в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI
            • *** Функция подключения BrushSync™ доступна только для совместимых щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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