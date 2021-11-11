Удобный датчик давления

При слишком сильном нажатии на зубы щетка слегка вибрирует, предупреждая пациентов, что они слишком сильно надавливают на зубы во время чистки, тем самым помогая выработать правильную технику чистки зубов. Исследования в США показали, что 7 из 10 пациентов, которые ранее сильно надавливали на зубы во время чистки, значительно снизили давление благодаря датчику давления.