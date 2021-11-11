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    Philips Sonicare FlexCare Platinum

    Электрическая зубная щетка, для стоматологов

    HX9142/32
    Sonicare
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    Sonicare
    • Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки
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      Philips Sonicare FlexCare Platinum Электрическая зубная щетка, для стоматологов

      HX9142/32
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        FlexCare Platinum

        FlexCare Platinum

        Электрическая зубная щетка, для стоматологов

        Итого:

        Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки

        Наша первая зубная щетка с адаптивной технологией

        • 3 режима, 3 уровня интенсивности
        • 2 чистящие насадки
        • С датчиком давления
        • Ультрафиолетовый дезинфектор

        Чистящая насадка AdaptiveClean

        Мягкие и гибкие прорезиненные ребра позволяют щетинкам подстраиваться под уникальную форму зубов и десен пациентов, обеспечивая до 4 раз больший охват поверхности зубов*. Гибкая чистящая насадка обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен и предотвращает избыточное давление. Увеличенная амплитуда движений щетинок обеспечивает превосходное качество чистки вдоль линии десен и в труднодоступных местах*. Доказано: удаляет в 10 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной ручной зубной щеткой*.

        Чистящая насадка InterCare

        Удлиненные плотные щетинки глубоко проникают между зубами, позволяя эффективнее удалять зубной налет* в межзубных промежутках. Идеально подходит для пациентов, страдающих от кровоточивости или воспаления десен.

        Удобный датчик давления

        При слишком сильном нажатии на зубы щетка слегка вибрирует, предупреждая пациентов, что они слишком сильно надавливают на зубы во время чистки, тем самым помогая выработать правильную технику чистки зубов. Исследования в США показали, что 7 из 10 пациентов, которые ранее сильно надавливали на зубы во время чистки, значительно снизили давление благодаря датчику давления.

        Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка): эффективная чистка труднодоступных участков без лишних усилий

        Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходную чистку даже труднодоступных участков. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до трех минут времени чистки этот режим — отличный выбор, если вы хотите уделить особое внимание труднодоступным местам.

        Возможность выбора индивидуального режима чистки

        Три настройки интенсивности и три режима чистки обеспечивают максимальный комфорт и эффективность: возможность индивидуальной настройки обеспечивает лучший результат. Трехминутный режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходное очищение даже труднодоступных участков. Это идеальный режим для пациентов, которым требуется уделять особое внимание проблемным местам.

        Ультрафиолетовый дезинфектор

        Уничтожает до 99 % бактерий и вирусов*. В комплектации некоторых профессиональных моделей, распространяемых в стоматологических клиниках.

        SmartTimer

        Таймер на две минуты помогает соблюдать рекомендуемое стоматологами время чистки.

        Quadpacer

        Таймер с 30-секундным интервалом обеспечивает тщательную чистку всех участков полости рта.

        Запатентованная технология чистки Sonicare

        Динамический поток жидкости проникает в межзубные промежутки и вдоль линии десен, обеспечивая эффективное и бережное очищение.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Серебристый серый

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • В комплекте

          Зарядное устройство
          1
          Щетки
          1 FlexCare Platinum
          Насадки
          • AdaptiveClean — 1 шт.
          • 1 насадка InterCare стандартного размера
          Ультрафиолетовый дезинфектор
          1
          Дорожный футляр
          1

        • Качество чистки

          Датчик давления
          Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Высокое качество
          Удаляет до 10 раз больше налета*
          Эффект осветления
          Помогает удалять налет естественным образом
          Польза для здоровья
          Улучшает состояние десен всего за две недели

        • Питание

          Напряжение
          110—220 В

        • Режимы

          3 уровня интенсивности
          • Высокий
          • Низкий
          • Средняя
          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Белый
          Удаление поверхностных потемнений эмали
          Deep Clean (Глубокая чистка)
          Для эффективной тщательной чистки

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Время работы
          До 3 недель***
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Дисплей
          Дисплей с подсветкой

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 3 недель**

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            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
            • По сравнению с обычной ручной зубной щеткой
            • Неопубликованные данные
            • После однократного использования каждой зубной щетки по сравнению с Oral-B 3000/6000 CrossAction
            • ** при использовании дважды в день в течение двух минут

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