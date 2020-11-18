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  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
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  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы
  • Еще более здоровые и белые зубы

Больше не доступен

Philips Sonicare DiamondCleanЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX9352/04

4.9
| (61) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Еще более здоровые и белые зубы
Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Лучшая звуковая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

Еще более здоровые и белые зубы

  • 5 режимов

  • 2 чистящие насадки

  • Зарядный стакан, дорожный футляр

  • режим Polish (Полировка)

Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*

Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

61

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова річ

Користуюся уже майже 1 рік, відчуття чистоти зубів вражає, дякую за такий девайс

Плюсы

якість

Минусы

ціна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DiamondClean HX9332/04 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DiamondClean HX9332/04 Электрическая звуковая зубная щетка

09/11/2020

Україна

Україна

Бомбезная

Купила себе когда была в Германии. Она стоит своих денег. Это просто находка для зубов. Отбелила до природной белизны за неделю использования

Плюсы

Очищает идеально

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DiamondClean HX9352/04 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DiamondClean HX9352/04 Электрическая звуковая зубная щетка

02/04/2020

Україна

Україна

Зубная щетка HX9352/04

Довольна своей покупкой. Качество чистки просто супер!!!Для себя на каждый день выбрала режим Sensative, есть возможность выбрать из 5 режимов. Очень хорошо чистит, даже в трудно-доступных местах, что очень важно. Долго держит заряд, в поездках выручает чехол - зарядное устройство. Красивый дизайн, удобна в использовании.

Плюсы

Технология Sonic, 5 режимов, чехол.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DiamondClean HX9352/04 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DiamondClean HX9352/04 Электрическая звуковая зубная щетка

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      Примечания

      1. Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)