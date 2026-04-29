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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка
Больше не доступен
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HX9352/04
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Все (16)
Можно ли использовать зарядное устройство Sonicare AirFloss для зарядки зубной щетки?
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
В каких странах доступно приложение Sonicare?
Выбор интенсивности для зубной щетки Sonicare
Зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки
Philips SonicareЗарядное устройство
DiamondCleanМини-насадки для звуковой зубной щетки
Сложно устанавливать или снимать чистящую насадку.
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Щетка Sonicare перестала заряжаться
Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare
Щетка Sonicare не вибрирует
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