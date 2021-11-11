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    Philips Sonicare DiamondClean

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9362/67
    Sonicare
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    Sonicare
    • Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы
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      Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

      HX9362/67
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        DiamondClean

        DiamondClean

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Еще более здоровые и белые зубы

        Лучшая звуковая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

        • 5 режимов
        • 2 чистящие насадки
        • Стакан с зарядной базой
        • Дорожное зарядное устройство USB

        Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

        Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*

        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

        Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

        Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

        На выбор представлено 5 режимов, в том числе Deep Clean (Глубокая чистка) и Sensitive (Деликатная чистка)

        DiamondClean обеспечивает ежедневную освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один из 5 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) — для отличной ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) — для бережного массажа десен; Deep Clean (Глубокая чистка) — для тщательного очищения; Sensitive (Деликатная чистка) — для бережного и эффективного очищения чувствительных зубов и десен; White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений эмали.

        Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

        Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

        Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

        Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.

        Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

        Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

        Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

        Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.

        Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

        Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с DiamondClean она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Розовый

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • В комплекте

          Ручка
          1 DiamondClean
          Стакан с зарядной базой
          1
          Насадки
          • 1 компактная насадка DiamondClean
          • 1 стандартная насадка DiamondClean
          Дорожный футляр
          Дорожное зарядное устройство USB

        • Качество чистки

          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Эффект осветления
          Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
          Высокое качество
          Удаляет в 7 раз больше налета*
          Польза для здоровья
          Улучшает состояние десен всего за две недели

        • Питание

          Напряжение
          100–240 В, 50/60 Гц

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Gum Care (Уход за деснами)
          Мягкий массаж десен
          Белый
          Удаление поверхностных потемнений эмали
          Sensitive (Деликатная чистка)
          Бережная чистка зубов и десен
          Polish (Полировка)
          Осветление и полировка зубов

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Время работы
          До 3 недель**
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Индикатор батареи
          Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
          Дисплей
          Дисплей с подсветкой

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 3 недель**

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              • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

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