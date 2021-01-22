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HX9992/02
Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта
Откройте для себя нашу самую технологичную электрическую зубную щетку: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технологией SenseIQ. В ней наша проверенная звуковая технология подкрепляется интеллектуальной системой, которая распознает и адаптируется к вашим потребностям по уходу за полостью рта.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Зубная щетка на аккумуляторах
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Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка All-in-One A3 обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз эффективнее, улучшит здоровье ваших десен а 15 раз за 6 недель, а также на 100 % эффективнее удалит потемнения всего уже за два дня относительно обычной зубной щетки.
Технология SenseIQ поможет вам найти сбалансированный стиль чистки — она распознает силу нажатия, движение щеткой и область чистки до 100 раз в секунду на протяжении всего сеанса. При чрезмерном давлении зубная щетка автоматически подстроит уровень интенсивности, чтобы вы не повредили зубы и десны.
Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками в минуту. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.
Обеспечьте должный уход за своей полостью рта с 15 настройками чистки. Нужна более тщательная чистка или хотите сосредоточиться на чистке десен или языка? С этой электрической зубной щеткой все возможно. Выбирайте из 5 режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен, Deep Clean (Глубокая чистка) и Sensitive (Чувствительный) — и выберите из 3 уровней интенсивности в приложении, а щетка справится с остальным.
Достигайте целей чистки с зубной щеткой и приложением Sonicare. Щетку легко подключить к приложению — с ним вы будете получать персональные рекомендации и статистику для улучшения техники чистки. Отслеживайте прогресс, улучшайте технику и получайте отклик для эффективной чистки. Вас не остановить! А автоматическая синхронизация поможет получать актуальные сведения о чистке в приложении, даже если вы не синхронизировали щетку во время чистки.
От стильного дизайна до технологичной подставки для зарядки — каждая деталь этой электрической зубной щетки создана нашими профессиональными проектировщиками и инженерами. Более того, комплектный дорожный зарядный чехол позволит вам не забывать об уходе за полостью рта даже в поездках.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
До 14 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для вашей ежедневной рутины.
Уровни интенсивности
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Технология интеллектуального датчика
Приложение Sonicare
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