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    • Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта

      Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Зубная щетка на аккумуляторах

      HX9992/02

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы
      1 награда

      Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта

      Откройте для себя нашу самую технологичную электрическую зубную щетку: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технологией SenseIQ. В ней наша проверенная звуковая технология подкрепляется интеллектуальной системой, которая распознает и адаптируется к вашим потребностям по уходу за полостью рта.

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      Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Зубная щетка на аккумуляторах

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      DiamondClean Prestige 9900
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      DiamondClean Prestige 9900

      Зубная щетка на аккумуляторах

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      Не уверены, подойдет ли зубная щетка?
      Тестируйте до 60 дней

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      Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта

      Бережно удаляет до 20 раз больше налета*

      • SenseIQ
      • Удаляет в 20 раз больше налета*
      • В 15 раз более здоровые десны**
      • Визуальный датчик давления
      • 5 режимов, 3 уровня интенсивности
      В 20 раз эффективнее удаляет налет* без повреждения десен

      В 20 раз эффективнее удаляет налет* без повреждения десен

      Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка All-in-One A3 обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз эффективнее, улучшит здоровье ваших десен а 15 раз за 6 недель, а также на 100 % эффективнее удалит потемнения всего уже за два дня относительно обычной зубной щетки.

      Технология SenseIQ для индивидуальной чистки

      Технология SenseIQ для индивидуальной чистки

      Технология SenseIQ поможет вам найти сбалансированный стиль чистки — она распознает силу нажатия, движение щеткой и область чистки до 100 раз в секунду на протяжении всего сеанса. При чрезмерном давлении зубная щетка автоматически подстроит уровень интенсивности, чтобы вы не повредили зубы и десны.

      Плавные движения Sonicare

      Плавные движения Sonicare

      Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками в минуту. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

      Поможет защитить десны благодаря датчику давления

      Поможет защитить десны благодаря датчику давления

      Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.

      Найдите себе комфортный стиль чистки

      Найдите себе комфортный стиль чистки

      Обеспечьте должный уход за своей полостью рта с 15 настройками чистки. Нужна более тщательная чистка или хотите сосредоточиться на чистке десен или языка? С этой электрической зубной щеткой все возможно. Выбирайте из 5 режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен, Deep Clean (Глубокая чистка) и Sensitive (Чувствительный) — и выберите из 3 уровней интенсивности в приложении, а щетка справится с остальным.

      Персональные рекомендации и отклик в реальном времени

      Персональные рекомендации и отклик в реальном времени

      Достигайте целей чистки с зубной щеткой и приложением Sonicare. Щетку легко подключить к приложению — с ним вы будете получать персональные рекомендации и статистику для улучшения техники чистки. Отслеживайте прогресс, улучшайте технику и получайте отклик для эффективной чистки. Вас не остановить! А автоматическая синхронизация поможет получать актуальные сведения о чистке в приложении, даже если вы не синхронизировали щетку во время чистки.

      Бережно создано для бережного ухода

      Бережно создано для бережного ухода

      От стильного дизайна до технологичной подставки для зарядки — каждая деталь этой электрической зубной щетки создана нашими профессиональными проектировщиками и инженерами. Более того, комплектный дорожный зарядный чехол позволит вам не забывать об уходе за полостью рта даже в поездках.

      Всегда идеальная чистка с напоминанием о замене насадки

      Всегда идеальная чистка с напоминанием о замене насадки

      А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

      14 дней работы от аккумулятора

      14 дней работы от аккумулятора

      До 14 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для вашей ежедневной рутины.

      • Уровни интенсивности

        Высокий
        Для более эффективной чистки
        Средняя
        Для повседневной чистки
        Низкий
        Для чувствительных десен и зубов

      • Питание

        Источник питания
        100–240 В

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        14 дней
        Энергопотребление
        Режим ожидания без дисплея <0,06 Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Темно-синий

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии
        Поддержка ПО
        Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

      • Совместимость

        Беспроводная технология Bluetooth
        Подключенное приложение Sonicare
        Совместимость с ОС Android
        Телефоны Android с Bluetooth 4.0 и выше
        Совместимость с ОС iOS
        iPhone с Bluetooth 4.0 и выше

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        Стильный и компактный
        Таймер
        BrushPacer и SmartTimer

      • В комплекте

        Ручка
        DiamondClean Prestige 9900, 1 шт.
        Насадки
        A3 All-in-One, 1 шт.
        Дорожный футляр
        Премиальный зарядный дорожный футляр USB, 1 шт.
        Зарядное устройство
        1 зарядное основание и подставка

      • Качество чистки

        Удаление налета
        До 20 раз эффективнее*
        Gum Health
        Состояние десен в 15 раз лучше***
        Осветление
        До 100 % более эффективное удаление потемнений***
        Скорость
        62 000 чистящих движений/мин

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Gum Health
        Мягкий массаж десен
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Для чувствительных десен и зубов
        White+ (Осветление+)
        Для удаления поверхностных потемнений эмали
        Deep Clean (Глубокая чистка)
        Для эффективной тщательной чистки

      • Технология интеллектуального датчика

        Оценка силы нажатия
        • Световое кольцо загорается пурпурным светом
        • Вибрации и звуковая пульсация
        SenseIQ
        Автоматически регулирует параметры чистки в зависимости от силы нажатия и движений
        Индикатор замены
        Оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

      • Приложение Sonicare

        SenseIQ и рекомендации в реальном времени
        Мгновенно получайте отклик по силе нажатия, движению щеткой и областям чистки, чтобы стать настоящим мастером.
        Персональные рекомендации
        Получайте индивидуальные советы по чистке на основании ваших привычек и техники чистки.
        Отчеты о прогрессе
        Отслеживайте свою технику чистки и ее улучшения с полным спектром метрических данных.

      Badge-D2C

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      • по сравнению с обычной зубной щеткой
      • *за 6 недель, по сравнению с обычной зубной щеткой.
      • **за 2 дня, по сравнению с обычной зубной щеткой.

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