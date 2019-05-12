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Больше не доступен

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Качественный свет для качественной работы

Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве!

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Компактное и удобное светодиодное решение с поддержкой зарядки через USB

Качественный свет для качественной работы

  • Высококачественный светодиод

  • 145 лм и точечный луч 120 лм

  • Прочный алюминиевый корпус

  • Зарядка через USB

Ударопрочность по стандарту IK07

Ударопрочность по стандарту IK07

Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

Широкий угол светового луча: до 90°

"Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает угол светового луча 90° и освещает широкое пространство, чтобы вы могли легко провести быстрый профессиональный осмотр".

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

12/05/2019

Україна

Україна

отвечает всем своим характеристикам

Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2

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