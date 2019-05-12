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Больше не доступен
LPL28RECHX1
Качественный свет для качественной работы
Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве!
Высококачественный светодиод
145 лм и точечный луч 120 лм
Прочный алюминиевый корпус
Зарядка через USB
Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.
"Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает угол светового луча 90° и освещает широкое пространство, чтобы вы могли легко провести быстрый профессиональный осмотр".
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
zironos
12/05/2019
Україна
отвечает всем своим характеристикам
Купил себе второй такой, так как первый после 2ух лет ежедневной эксплуатации загадочно "пропал" на работе. Падал с 3м высоты, лежал по несколько дней в сугробе, ездил за границу примагниченый к раме, растворители и прочяя химия его не дефрмирует, солярка масло и тд также его не берет, единственное это случилось после падения с высоты более 5м это немного раскрылся корпус возле указки- так это высота всётаки. Также брал и на рыбалку- везде отработал на все 100%
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Professional LPL28RECHX1 Penlight Premium Gen2