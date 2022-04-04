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    EcoPro10

    Портативный профессиональный инспекционный фонарь

    LUMRC120B1
    • Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач
      -{discount-value}

      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      LUMRC120B1

      Качественное освещение для любых задач

      Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах

      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      Качественное освещение для любых задач

      Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах

      Качественное освещение для любых задач

      Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах

      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      Качественное освещение для любых задач

      Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах

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        EcoPro10

        EcoPro10

        Портативный профессиональный инспекционный фонарь

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        Итого:

        Качественное освещение для любых задач

        Компактная беспроводная профессиональная лампа

        • Светодиоды высокого качества
        • 90 лм / точечный луч 10 лм
        • До 10 часов работы от аккумулятора
        • Ударопрочность IK07

        Высококачественные светодиоды с яркостью до 90 лм

        Оснащенный 5 высококачественными и долговечными светодиодами фонарь Philips EcoPro10 обеспечивает высокую яркость светового луча 90 лм, что идеально подходит для быстрого осмотра и ремонта.

        Точечный свет для детального осмотра

        Точечный свет позволяет замечать скрытые детали. Благодаря сверхтонкой конструкции фонарь легко проникает в труднодоступные места, а светодиодный источник света обеспечивает высокую яркость освещения.

        Комфортная работа без нагрузки на глаза

        Philips EcoPro10 оснащен мощными светодиодами, создающими интенсивный белый свет. Этот фонарь разработан для улучшения обзора и излучает белый свет 6000 К, который обеспечивает комфортную работу без лишней нагрузки на глаза.

        Легкая конструкция для повседневного использования

        Philips EcoPro10 имеет стильную и максимально портативную конструкцию. Прикрепите этот компактный инспекционный фонарь к карману, чтобы у вас под рукой всегда был яркий источник света.

        Защита от ударов и вибраций

        Инспекционный фонарь Philips EcoPro10 оснащен долговечным модулем и имеет класс ударопрочности IK07

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          Портативный профессиональный инспекционный фонарь
          Ожидаемые преимущества
          Качественное освещение для любых задач

        • Описание продукта

          Свободные руки
          • Крюк, магниты
          • Стандартное крепление
          Оголовье
          нет
          Крючок
          нет
          Класс ударопрочности (IK)
          IK07
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP20
          Магнит
          нет
          Использовать при температуре
          от 0 °C до 40 °C
          Точечный луч
          Да
          Линейка продукции
          EcoPro
          Технология
          Светодиодная
          УФ-детектор утечки
          нет
          Устойчивость к воздействию:
          ударопрочность

        • Световые характеристики

          Угол освещения
          40  градусов
          Цветовая температура
          До 6000 К
          Световой поток (точечный луч)
          10 люмен
          Срок службы светодиода
          10 000 часов
          Световой поток (форсированный режим)
          90 люмен

        • Электрические характеристики

          Источник питания
          Батарея типа AAA
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          До 6,5 часов
          Тип элемента питания
          3 элемента питания Philips типа AAA
          Время работы от аккумулятора (точечный луч)
          до 10 часов

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          RC120B1
          Код для заказа
          01765940

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018017659
          EAN3
          8719018017666

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          3,1  см
          Высота
          17  см
          Вес (с элементами питания)
          96  г
          Размер
          Компактный
          Количество упаковок
          1
          MOQ (для профессионалов)
          20
          Ширина
          1,8 см

        • Информация об упаковке

          Длина
          3,5  см
          Ширина
          7  см
          Высота
          17  см
          Вес брутто одного изделия
          105  г

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