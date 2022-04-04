Качественное освещение для любых задач

Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах