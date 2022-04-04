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Качественное освещение для любых задач
Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественное освещение для любых задач
Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах
Качественное освещение для любых задач
Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественное освещение для любых задач
Сверхкомпактный Philips EcoPro10 — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики, который можно спокойно носить даже в кармане. Естественный белый свет 6000 К позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места. Узнать обо всех преимуществах
Портативный профессиональный инспекционный фонарь
Итого:
Оснащенный 5 высококачественными и долговечными светодиодами фонарь Philips EcoPro10 обеспечивает высокую яркость светового луча 90 лм, что идеально подходит для быстрого осмотра и ремонта.
Точечный свет позволяет замечать скрытые детали. Благодаря сверхтонкой конструкции фонарь легко проникает в труднодоступные места, а светодиодный источник света обеспечивает высокую яркость освещения.
Philips EcoPro10 оснащен мощными светодиодами, создающими интенсивный белый свет. Этот фонарь разработан для улучшения обзора и излучает белый свет 6000 К, который обеспечивает комфортную работу без лишней нагрузки на глаза.
Philips EcoPro10 имеет стильную и максимально портативную конструкцию. Прикрепите этот компактный инспекционный фонарь к карману, чтобы у вас под рукой всегда был яркий источник света.
Инспекционный фонарь Philips EcoPro10 оснащен долговечным модулем и имеет класс ударопрочности IK07
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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