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    Xperion 6000

    Фонарь Penlight

    LUMX60PENX1
    • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Фонарь Penlight

      LUMX60PENX1

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает широкий световой луч яркостью 200 лм и идеально подходит для диагностических работ. Фонарь Penlight также предлагает режим точного луча 120 лм для направленного освещения нужных объектов. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 Фонарь Penlight

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает широкий световой луч яркостью 200 лм и идеально подходит для диагностических работ. Фонарь Penlight также предлагает режим точного луча 120 лм для направленного освещения нужных объектов. Узнать обо всех преимуществах

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает широкий световой луч яркостью 200 лм и идеально подходит для диагностических работ. Фонарь Penlight также предлагает режим точного луча 120 лм для направленного освещения нужных объектов. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 Фонарь Penlight

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает широкий световой луч яркостью 200 лм и идеально подходит для диагностических работ. Фонарь Penlight также предлагает режим точного луча 120 лм для направленного освещения нужных объектов. Узнать обо всех преимуществах

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Фонарь Penlight

        - {discount-value}

        Итого:

        Созданы с учетом ваших потребностей

        Компактный светодиодный компаньон для работы

        • 200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)
        • Направленный луч 120 лм
        • Поворотная магнитная клипса
        • Время работы: 3 ч (Eco: 5,5 ч)

        Премиальный светодиодный фонарь

        Светодиодный фонарь Philips Xperion 6000 Penlight имеет яркий, не раздражающий глаза, естественный белый свет для максимального комфорта и удобной работы. Основной источник света Philips Xperion 6000 Penlight предлагает два режима освещения: обычный (200 лм, Boost) и 100 лм (Eco), а также режим точного луча 120 лм для осмотра нужной детали объекта. Такая универсальность позволит без труда справляться с разными задачами диагностики.

        Длительное время работы в разных режимах освещения

        Фонари Philips Xperion 6000 Penlight всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора Penlight хватает на весь рабочий день: до 5,5 ч в режиме Eco, до 3 ч в режиме Boost и до 3,5 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 Penlight оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 1,6 ч.

        Индикатор заряда аккумулятора

        Отслеживайте текущий заряд аккумулятора. На Philips Xperion 6000 Penlight доступен индикатор заряда аккумулятора, который позволяет оценить время работы лампы до полной разрядки. Отсутствие энергии больше не застанет вас врасплох!

        Продуманная поворотная клипса с эргономичным корпусом и мощными магнитами

        Эргономичный корпус фонаря Philips Xperion 6000 Penlight обеспечивает удобный хват для комфортного использования. Если вам нужно освободить руки, разместите фонарь в удобном месте с помощью двух мощных магнитов — один находится на поворотной клипсе, а второй в нижней части корпуса. Кнопка питания находится на задней стороне Penlight, чтобы вам не пришлось светить себе в глаза после его включения.

        Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

        Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Penlight специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, а также изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

        Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

        Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          Поворотная магнитная клипса
          Ожидаемые преимущества
          Созданы с учетом ваших потребностей

        • Описание продукта

          Свободные руки
          Поворотная клипса, мощный магнит
          Крючок
          нет
          Класс ударопрочности (IK)
          IK07
          Магнит
          2 магнита
          Материалы и отделка
          Надежная ручка из прочного ABS-пластика
          Использовать при температуре
          От -10 °C до 40 °C
          Линейка продукции
          Xperion 6000
          Технология
          Светодиод COB
          УФ-детектор утечки
          нет
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP65
          Устойчивость к воздействию:
          Смазка, масло, растворители

        • Световые характеристики

          Угол освещения
          80  градусов
          Цветовая температура
          6000  K
          Угол луча (точечный луч)
          15  градусов
          Световой поток (точечный луч)
          120 люмен
          Световой поток (экорежим)
          100 люмен
          Световой поток (форсированный режим)
          200 люмен

        • Электрические характеристики

          напряжение
          3,2  В
          Источник питания
          Аккумулятор
          Емкость аккумулятора
          1200  mAh
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          До 3 часов
          Время работы аккумулятора (Eco)
          До 5,5 часа
          Тип элемента питания
          Литиевый аккумулятор
          Тип вилки питания
          Не входит в комплект
          Тип кабеля для зарядки
          USB-C
          Время зарядки батареи
          До 1,6 часа
          мощность в ваттах
          2 Вт
          Время работы от аккумулятора (точечный луч)
          До 3,5 часов

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          X60PENX1
          Код для заказа
          02169431

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018021694
          EAN3
          8719018021700

        • Информация об упакованном продукте

          Ширина
          25.2  см
          Высота
          18,15  см
          Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
          6
          Вес (с элементами питания)
          80  г
          Длина кабеля
          Кабель USB type-C 100 см

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