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Все серии

  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа
  • Один инструмент для простого и эффективного создания образа

All-in-One Trimmer 3000 SeriesТриммер 7 в 1

MG3920/15

4.7
| (159) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
Один инструмент для простого и эффективного создания образа
Универсальность и эффективность. 7 насадок, самозатачивающиеся стальные лезвия для долговечного и точного бритья, а также скругленные кончики для подравнивания без раздражения кожи — этот триммер поможет легко справиться с вашими потребностями по уходу.
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Для лица, волос и тела

Один инструмент для простого и эффективного создания образа

  • Лезвия со скругленными кончиками

  • Самозатачивающиеся лезвия

  • Светодиодный индикатор зарядки

Триммер 7 в 1

Триммер 7 в 1

В комплект нашего триммера входят 7 инструментов для подравнивания и стайлинга бороды и стрижки волос — все, что нужно для комфортного ухода за собой.

Удобное и высокоточное решение для идеальной бороды

Удобное и высокоточное решение для идеальной бороды

Лезвия триммера и гребни для бороды помогут легко создать точные контуры для идеального образа.

Неповторимая прическа, неповторимый стиль

Неповторимая прическа, неповторимый стиль

Поддерживать прическу в домашних условиях совсем не сложно: просто закрепите гребень для стрижки волос и выберите нужную установку длины.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.7

из 5

159

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

18/01/2022

Україна

Україна

За свои деньги, супер

Пользуюсь только месяц, все нравиться, зарядку держит долго, использую через день, не счипает не выгрызает, бреет легко. Насадки легко меняються, вообщем все супер, спасибо.

Плюсы

Портативность

Минусы

Шум

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

26/10/2021

Україна

Україна

Очень компактный и удобный.

Пользуюсь уже больше года и нет проблем. Про бритву совсем забыл)

Плюсы

Компактный и удобный

Минусы

Нет индикатора полной зарядки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3720/15 "7 в 1", для волос на голове и лице

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3720/15 "7 в 1", для волос на голове и лице

31/05/2021

Україна

Україна

9в1-этим всё сказано

Я начал стрижку прийдя с магазина.С криком была не была...И что я Вам скажу,у меня получилось.Голову подстриг одной насадкой,нос,уши,другими насадками и без насадок окантовка на нет, всё получилось.За свои деньги очень даже не плохой вариант.РЕКОМЕНДУЮ

Плюсы

Прикольная вещь.Рекомендую не пожалеете.

Минусы

Не вижу пока

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

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