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Лезвия со скругленными кончиками
Самозатачивающиеся лезвия
Светодиодный индикатор зарядки
Регулируемые гребни (3–7 мм)
В комплект нашего триммера входят 7 инструментов для подравнивания и стайлинга бороды и стрижки волос — все, что нужно для комфортного ухода за собой.
Лезвия триммера и гребни для бороды помогут легко создать точные контуры для идеального образа.
Поддерживать прическу в домашних условиях совсем не сложно: просто закрепите гребень для стрижки волос и выберите нужную установку длины.
4.7
из 5
159
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
mStendet
18/01/2022
Україна
За свои деньги, супер
Пользуюсь только месяц, все нравиться, зарядку держит долго, использую через день, не счипает не выгрызает, бреет легко. Насадки легко меняються, вообщем все супер, спасибо.
Плюсы
Портативность
Минусы
Шум
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице
ZHITNIK
26/10/2021
Україна
Очень компактный и удобный.
Пользуюсь уже больше года и нет проблем. Про бритву совсем забыл)
Плюсы
Компактный и удобный
Минусы
Нет индикатора полной зарядки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3720/15 "7 в 1", для волос на голове и лице
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3720/15 "7 в 1", для волос на голове и лице
Мaykl
31/05/2021
Україна
9в1-этим всё сказано
Я начал стрижку прийдя с магазина.С криком была не была...И что я Вам скажу,у меня получилось.Голову подстриг одной насадкой,нос,уши,другими насадками и без насадок окантовка на нет, всё получилось.За свои деньги очень даже не плохой вариант.РЕКОМЕНДУЮ
Плюсы
Прикольная вещь.Рекомендую не пожалеете.
Минусы
Не вижу пока
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице
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