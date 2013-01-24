Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Multigroom series 5000

"11 в 1", для волос на голове, лице и теле

MG5730/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Высокая точность и превосходный стайлинг Высокая точность и превосходный стайлинг Высокая точность и превосходный стайлинг
    -{discount-value}

    Multigroom series 5000 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле

    MG5730/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 11 насадками для стрижки волос на голове, лице и теле. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 5000 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле

    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 11 насадками для стрижки волос на голове, лице и теле. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 11 насадками для стрижки волос на голове, лице и теле. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 5000 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле

    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 11 насадками для стрижки волос на голове, лице и теле. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все multigroomers

      Высокая точность и превосходный стайлинг

      Многофункциональный триммер "11 в 1"

      • 11 насадок
      • Технология DualCut
      • До 80 минут работы
      • Водонепроницаемые
      Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

      Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

      Оцените максимальную точность технологии DualCut благодаря удвоенному количеству лезвий. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 4 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.

      Подравнивайте волосы на голове, лице и теле и создавайте свой стиль с помощью 11 насадок

      Подравнивайте волосы на голове, лице и теле и создавайте свой стиль с помощью 11 насадок

      Этот универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице, голове и теле.

      Металлический триммер точно моделирует бороду и подравнивает волосы на голове и теле

      Металлический триммер точно моделирует бороду и подравнивает волосы на голове и теле

      Используйте металлический триммер с технологией DualCut без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды, шеи и линии роста волос или для подравнивания волосков на теле до минимальной длины.

      Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

      Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

      Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.

      7 гребней для подравнивания волос на лице, голове и теле

      7 гребней для подравнивания волос на лице, голове и теле

      2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм), 3 гребня для волос (9, 12 и 16 мм) и 1 гребень для тела (3 мм).

      До 80 минут автономной работы после зарядки

      До 80 минут автономной работы после зарядки

      После 16 часов зарядки продолжительность автономной работы составляет до 80 минут.

      Нескользящая прорезиненная ручка для повышенного удобства и надежности

      Нескользящая прорезиненная ручка для повышенного удобства и надежности

      Высококачественная прорезиненная ручка для непревзойденного комфорта и контроля движений во время подравнивания.

      Водонепроницаемость для удобной очистки под струей воды

      Водонепроницаемость для удобной очистки под струей воды

      Чтобы продлить срок службы, после каждого использования промывайте устройство и насадки.

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Количество насадок
        11 насадок
        Насадки для стайлинга
        • Металлический триммер
        • Металлический триммер для создания контура
        • Высокоточная бритва
        • Триммер для носа и ушей
        • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
        • 2 гребня для щетины
        • 3 гребня для волос
        • 1 гребень для тела
        Триммер для тела/лица / стрижка волос
        • Длинная борода
        • Короткая борода
        • Щетина
        • Четкие контуры
        • Проработка деталей
        • Эспаньолка

      • Режущая система

        Технология DualCut
        Срезает волоски в двух направлениях
        Самозатачивающиеся лезвия
        Да

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Чехол
        Чехол для хранения

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы
        80 минут
        Зарядка
        16 часов для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Очистка
        100%-ая водонепроницаемость
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Дизайн

        Ручка
        Нескользящая прорезиненная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться