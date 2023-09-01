Точное подравнивание и создание контуров

Этот триммер и набор из насадок предлагают 11 установок длины от 0,5 до 16 мм с шагом 1 мм для ухода за короткой или длинной бородой. Узкая насадка для высокоточного подравнивания позволяет легко поддерживать нужные контуры и нюансы образа. Убирайте волосы с щек, подбородка и шеи с помощью металлического триммера для поддержания выбранного стиля.