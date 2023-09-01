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Один стайлер для всех задач
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 12 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали остаются острыми без смазывания для точного подравнивания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Один стайлер для всех задач
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 12 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали остаются острыми без смазывания для точного подравнивания. Узнать обо всех преимуществах
Один стайлер для всех задач
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 12 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали остаются острыми без смазывания для точного подравнивания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Один стайлер для всех задач
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 12 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали остаются острыми без смазывания для точного подравнивания. Узнать обо всех преимуществах
Series 5000
Итого:
Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.
Лезвия из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.
Этот триммер и набор из насадок предлагают 11 установок длины от 0,5 до 16 мм с шагом 1 мм для ухода за короткой или длинной бородой. Узкая насадка для высокоточного подравнивания позволяет легко поддерживать нужные контуры и нюансы образа. Убирайте волосы с щек, подбородка и шеи с помощью металлического триммера для поддержания выбранного стиля.
Этот универсальный триммер предлагает 12 инструментов для любых задач ухода за волосами. Легко подравнивайте волосы на лице, создавайте стрижки и сбривайте волосы на теле.
С системой разных насадок для триммера вы можете выбирать установки длины от 0,5 до 16 мм для создания желаемого образа в домашних условиях.
С комфортом брейте волосы на теле с отдельной насадкой для бритья. Уникальная система защитных насадок для кожи поможет обезопасить чувствительные участки при бритье до длины 0,5 мм. Также можно подравнивать волосы на теле с помощью насадки-гребня.
Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.
Триммер защищен от воздействия влаги, и вы сможете с комфортом использовать его в душе и легко очищать его проточной водой.
Мощный литий-ионный аккумулятор триммера обеспечит до 120 минут работы с быстрой 5-минутной зарядкой для максимальной долговечности и мощности.
Индикатор заряда аккумулятора позволяет отслеживать текущий заряд аккумулятора: низкий, минимальный, идет зарядка или полный. Вы никогда не останетесь с наполовину выбритой бородой из-за разрядки аккумулятора триммера.
Триммер удобен в использовании благодаря эргономичной прорезиненной ручке для комфортного хвата.
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
Универсальный стайлер
Точное подравнивание
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