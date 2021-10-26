Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
12 в 1: лицо, голова и тело
Самозатачивающиеся лезвия из стали
Технология BeardSense
Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.
Лезвия из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.
Этот универсальный триммер предлагает 12 инструментов для любых задач ухода за волосами. Легко подравнивайте волосы на лице, создавайте стрижки и сбривайте волосы на теле.
4.6
из 5
385
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
nikolaybor
26/10/2021
Україна
Возможно, идеальный универсальный триммер
Универсальная штука со всеми необходимыми насадками, очень живучей батареей и крутым дизайном. Не хватает разве что твердого чехла для удобной транспортировки, но его легко можно найти на Алишке.
Плюсы
Батарея (время работы / время зарядки), дизайн, количество насадок, водонепроницаемость.
Минусы
Отсутствие твердого чехла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
Митяй49
04/09/2021
Україна
Много полезных насадок
Просто супер !!! Очень доволен, работает великолепно. Большое Вам спасибо.
Плюсы
Всё отлично работает, просто класс !!!
Минусы
Не обнаружено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
hadooouken
22/06/2021
Україна
Хорошая машинка для стрижки
Качество сборки внушает доверие, отлично стрижет, долго держит заряд, много насадок (жаль только, что для бровей нет).
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
На основании 2–3 сеансов подравнивания волос на лице в неделю, со средней длительностью сеанса 11,5 мин