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Multigroom series 7000 "12 в 1", для волос на голове, лице и теле

Больше не доступен

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Multigroom series 7000"12 в 1", для волос на голове, лице и теле

MG7735/15

Multigroom series 7000 "12 в 1", для волос на голове, лице и теле

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Руководство с важными сведениями

  • PDF файл, 172.5 kB
  • 15 April 2022

Руководство пользователя

  • PDF файл, 1.8 MB
  • 14 April 2022

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