Максимальная точность и превосходный стайлинг
Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 12 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная точность и превосходный стайлинг
Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 12 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах
Максимальная точность и превосходный стайлинг
Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 12 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная точность и превосходный стайлинг
Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 12 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах
Оцените максимальную точность технологии DualCut благодаря удвоенному количеству лезвий. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 5 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.
Этот универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице, голове и теле.
Используйте металлический триммер с технологией DualCut без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды, шеи и линии роста волос или для подравнивания волосков на теле до минимальной длины.
Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.
Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.
2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм), 3 гребня для волос (9, 12 и 16 мм) и 2 гребня для тела (3 и 5 мм).
Энергоэффективный литийионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после каждого часа полной зарядки. Быстрая 5-минутная зарядка гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.
Высококачественная прорезиненная ручка для непревзойденного комфорта и контроля движений во время подравнивания.
Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.
Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
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