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  • Один инструмент для точного подравнивания
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  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
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  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания

Больше не доступен

All-in-One TrimmerСерия 7000

MG7940/75

4.6
| (385) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
Один инструмент для точного подравнивания
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 14 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Высокоточная насадка-триммер позволит точно подравнивать волосы до нужной длины.
Посмотреть все преимущества

Для лица, волос и тела

Один инструмент для точного подравнивания

  • 14 в 1: лицо, голова и тело

  • Высокоточный гребень триммера

  • Самозатачивающиеся лезвия из стали

  • Технология BeardSense

Равномерное подравнивание за один проход

Равномерное подравнивание за один проход

Запатентованный гребень триммера предлагает 11 установок длины от 1 до 3 мм, обеспечивая равномерное подравнивание волос до нужной длины.

Триммер, который адаптируется к вашей бороде

Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.

Долговечность, мощность и точный результат

Долговечность, мощность и точный результат

Лезвия из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

385

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

26/10/2021

Україна

Україна

Возможно, идеальный универсальный триммер

Универсальная штука со всеми необходимыми насадками, очень живучей батареей и крутым дизайном. Не хватает разве что твердого чехла для удобной транспортировки, но его легко можно найти на Алишке.

Плюсы

Батарея (время работы / время зарядки), дизайн, количество насадок, водонепроницаемость.

Минусы

Отсутствие твердого чехла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

04/09/2021

Україна

Україна

Много полезных насадок

Просто супер !!! Очень доволен, работает великолепно. Большое Вам спасибо.

Плюсы

Всё отлично работает, просто класс !!!

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

22/06/2021

Україна

Україна

Хорошая машинка для стрижки

Качество сборки внушает доверие, отлично стрижет, долго держит заряд, много насадок (жаль только, что для бровей нет).

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

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      Примечания

      1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes