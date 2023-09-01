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Один инструмент для точного подравнивания
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 14 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Высокоточная насадка-триммер позволит точно подравнивать волосы до нужной длины. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Один инструмент для точного подравнивания
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 14 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Высокоточная насадка-триммер позволит точно подравнивать волосы до нужной длины. Узнать обо всех преимуществах
Один инструмент для точного подравнивания
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 14 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Высокоточная насадка-триммер позволит точно подравнивать волосы до нужной длины. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Один инструмент для точного подравнивания
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 14 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Высокоточная насадка-триммер позволит точно подравнивать волосы до нужной длины. Узнать обо всех преимуществах
Серия 7000
Итого:
Запатентованный гребень триммера предлагает 11 установок длины от 1 до 3 мм, обеспечивая равномерное подравнивание волос до нужной длины.
Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.
Лезвия из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.
Этот универсальный триммер предлагает 14 инструментов для любых задач ухода за волосами. Легко подравнивайте волосы на лице, создавайте стрижки и сбривайте волосы на теле.
С системой разных насадок для триммера вы можете выбирать установки длины от 0,5 до 20 мм для создания желаемого образа в домашних условиях.
С комфортом брейте волосы на теле с отдельной насадкой для бритья. Уникальная система защитных насадок для кожи поможет обезопасить чувствительные участки при бритье до длины 0,5 мм. Также можно подравнивать волосы на теле с помощью насадки-гребня.
Насадка-триммер для носа и ушей позволяет быстро и безопасно удалять волосы из носа и ушей. Легко подравнивайте контуры бровей с отдельной насадкой-гребнем для бровей.
Мощный литий-ионный аккумулятор триммера обеспечит до 120 минут работы с быстрой 5-минутной зарядкой для максимальной долговечности и мощности.
Индикатор заряда аккумулятора позволяет отслеживать текущий заряд аккумулятора: низкий, минимальный, идет зарядка или полный. Вы никогда не останетесь с наполовину выбритой бородой из-за разрядки аккумулятора триммера.
Триммер защищен от воздействия влаги, и вы сможете с комфортом использовать его в душе и легко очищать его проточной водой.
Триммер удобен в использовании благодаря эргономичной прорезиненной ручке для комфортного хвата.
Премиальный дорожный чехол позволяет вместе хранить все компоненты и аксессуары как дома, так и в поездках.
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
Универсальный стайлер
Точное подравнивание
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