КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания
  • Один инструмент для точного подравнивания

Больше не доступен

All-in-One TrimmerСерия 7000

MG7950/15

4.6
| (385) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
Один инструмент для точного подравнивания
Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 15 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Высокоточная насадка-триммер позволит точно подравнивать волосы до нужной длины.
Посмотреть все преимущества

Для лица, волос и тела

Один инструмент для точного подравнивания

  • 15 в 1: лицо, голова и тело

  • Высокоточный гребень триммера

  • Самозатачивающиеся лезвия из стали

  • Технология BeardSense

Равномерное подравнивание за один проход

Равномерное подравнивание за один проход

Запатентованный гребень триммера предлагает 11 установок длины от 1 до 3 мм, обеспечивая равномерное подравнивание волос до нужной длины.

Триммер, который адаптируется к вашей бороде

Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.

Долговечность, мощность и точный результат

Долговечность, мощность и точный результат

Лезвия из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.6

из 5

385

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

26/10/2021

Україна

Україна

Возможно, идеальный универсальный триммер

Универсальная штука со всеми необходимыми насадками, очень живучей батареей и крутым дизайном. Не хватает разве что твердого чехла для удобной транспортировки, но его легко можно найти на Алишке.

Плюсы

Батарея (время работы / время зарядки), дизайн, количество насадок, водонепроницаемость.

Минусы

Отсутствие твердого чехла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

04/09/2021

Україна

Україна

Много полезных насадок

Просто супер !!! Очень доволен, работает великолепно. Большое Вам спасибо.

Плюсы

Всё отлично работает, просто класс !!!

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

22/06/2021

Україна

Україна

Хорошая машинка для стрижки

Качество сборки внушает доверие, отлично стрижет, долго держит заряд, много насадок (жаль только, что для бровей нет).

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

      2. По сравнению с универсальным триммером Philips без широкого режущего блока 41 мм