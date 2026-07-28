Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Удобство использования
Экономия времени и энергии
Меньше масла
Окошко для проверки
Готовьте любимые блюда с помощью горячего воздуха, используя на 90 % меньше масла и не жертвуя вкусом ингредиентов.
Жарка, выпекание, гриль, обжаривание и не только. Выбирайте время и температуру вручную или используйте предустановки — вам доступно 13 автоматических режимов, включая подогрев, размораживание и поддержание температуры.
Больше не придется готовить наугад — следите за состоянием ингредиентов во время приготовления, пока они превращаются в ваши любимые блюда.
4.8
из 5
22
Отзывы
86%
рекомендуют этот продукт
Jyli155
28/07/2026
Україна
Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Alex Ono
16/07/2026
Україна
Проверенный покупатель
Все чудово
Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!
Этот отзыв про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
Этот отзыв про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
Шанувальник філіпс
14/05/2026
Україна
Проверенный покупатель
Дуже задоволені
Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.
Этот отзыв про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
Этот отзыв про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.
Опрос среди пользователей HomeID, 6000 участников, 2021 год.
Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A.