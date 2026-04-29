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Серия 2000 Аэрогриль серии 2000, 4,2 л (серебристый)
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Все (9)
Запах пластика от аэрогриля Philips
Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?
Готовка замороженного картофеля фри в аэрогриле Philips
Аксессуар для аэрогриля 6,2 лКомплект для гриля
Аксессуар для аэрогриля 3,2 и 4,2 лКомплект для гриля
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает
Из аэрогриля Philips поступает белый дым
Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips
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