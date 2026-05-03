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Все серии

  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
  • Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд

Серия 3000Аэрогриль с двумя корзинами

NA351/00

4.9
| (19) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд
Аэрогриль Philips серии 3000 с двумя корзинами позволяет готовить два блюда таким образом, что они будут готовы одновременно. Наслаждайтесь вкусной и полезной пищей с большим отсеком для порций на всю семью и маленьким отсеком для гарниров и одиночных порций.
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Всегда нежные и равномерно прожаренные блюда с идеальной корочкой

Создан для приготовления сбалансированных и вкусных блюд

  • Для сбалансированной готовки блюд

Хрустящая корочка, нежное мясо и равномерная готовка с Rapid Air Plus

Хрустящая корочка, нежное мясо и равномерная готовка с Rapid Air Plus

Всегда оптимальное приготовление. Наш запатентованный дизайн обеспечивает оптимальную циркуляцию теплого воздуха — не только вокруг, но и сквозь пищу — что обеспечивает всегда хрустящую корочку, нежное мясо и равномерное приготовление продуктов.

2 корзины разного размера под любые задачи

2 корзины разного размера под любые задачи

2 корзины аэрогриля: большая идеально подойдет для приготовления основных блюд, картофеля фри и ваших любимых продуктов. Корзина поменьше подойдет для гарнира, овощей и закусок.

Одновременное окончание приготовления для обеих корзин.

Одновременное окончание приготовления для обеих корзин.

Автоматически синхронизируйте время приготовления для обеих корзин, чтобы вся еда была одновременно готова к подаче на стол. Вся пища будет свежей и горячей.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

19

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

03/05/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Вартує своїх коштів!

Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !

Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

23/10/2024

Україна

Україна

Супер

Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

22/10/2024

Україна

Україна

Швидко і якісно готує

Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

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      Примечания

      1. По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.

      2. Проверено с колбасками в левой корзине по сравнению с традиционными конвекционными печами.

      3. Проверено с колбасками в левой корзине по сравнению с традиционными конвекционными печами.