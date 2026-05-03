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Для сбалансированной готовки блюд
Всегда оптимальное приготовление. Наш запатентованный дизайн обеспечивает оптимальную циркуляцию теплого воздуха — не только вокруг, но и сквозь пищу — что обеспечивает всегда хрустящую корочку, нежное мясо и равномерное приготовление продуктов.
2 корзины аэрогриля: большая идеально подойдет для приготовления основных блюд, картофеля фри и ваших любимых продуктов. Корзина поменьше подойдет для гарнира, овощей и закусок.
Автоматически синхронизируйте время приготовления для обеих корзин, чтобы вся еда была одновременно готова к подаче на стол. Вся пища будет свежей и горячей.
4.9
из 5
19
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Romario7
03/05/2026
Україна
Проверенный покупатель
Вартує своїх коштів!
Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !
Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Настя123
23/10/2024
Україна
Часть акции
Супер
Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Vasil16
22/10/2024
Україна
Часть акции
Швидко і якісно готує
Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.
Проверено с колбасками в левой корзине по сравнению с традиционными конвекционными печами.
Проверено с колбасками в левой корзине по сравнению с традиционными конвекционными печами.