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  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее
  • Два блюда и на 45 % компактнее

Серии 4000Аэрогриль с двумя корзинами одна над другой

NA462/70

3
| (1) Отзыв
Два блюда и на 45 % компактнее
Наш двухуровневый аэрогриль позволит вам готовить сразу два блюда одновременно и сэкономит пространство. Более того, результат приготовления всегда будет радовать вас благодаря технологии вертикального обдува RapidAir.
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Оба блюда готовятся одновременно и до идеальной кондиции

Два блюда и на 45 % компактнее

  • Занимает на 45 % меньше места

  • 2 уровня для готовки сразу двух блюд

  • Хрустящая корочка и равномерная готовка с технологией RapidAir

  • 2 блюда будут готовы одновременно

Двухуровневый дизайн сэкономит место на кухне

Двухуровневый дизайн сэкономит место на кухне

Наш компактный двухуровневый аэрогриль позволит вам готовить вкусные блюда и сэкономит 45 % места на кухне.*

2 уровня, двойная емкость

2 уровня, двойная емкость

Огромный двухуровневый аэрогриль на 10 л с двумя корзинами объемом 5 л. Наш семейный аэрогриль позволит готовить до 1,4 кг картофеля фри, 2 кг овощей или 24 куриные ножки. Также в одну корзину 5 л поместится целая курица весом до 1,2 кг.

Идеальная корочка и равномерное приготовление; также на 90 % меньше жира**

Идеальная корочка и равномерное приготовление; также на 90 % меньше жира**

Наслаждайтесь блюдами с идеальной текстурой благодаря технологии вертикального обдува RapidAir. Горячий воздух сверху циркулирует по всей корзине для всегда равномерного приготовления ингредиентов.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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3.0

из 5

1

Отзыв

5
4
2
1

05/06/2026

Україна

Україна

Зручна, але не надійна

Працювала приблизно тиждень. Річ - зручна, видно процес приготування Але при користуванні з'явилася тріщина на одній з чаш

Плюсы

Зручно дві Прозорі чаші

Минусы

Не надійна, тріщина через тиждень

Этот отзыв про Серії 4000 NA462/70 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-06-04

Этот отзыв про Серії 4000 NA462/70 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-06-04

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      Примечания

      1. По сравнению с другими аэрогрилями Philips

      2. По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице

      3. Измерение в собственной лаборатории, модель NA46x, на лососе и куриной грудке, по сравнению с духовым шкафом класса A. Результат может различаться в зависимости от рецепта