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NA462/70
Занимает на 45 % меньше места
2 уровня для готовки сразу двух блюд
Хрустящая корочка и равномерная готовка с технологией RapidAir
2 блюда будут готовы одновременно
Наш компактный двухуровневый аэрогриль позволит вам готовить вкусные блюда и сэкономит 45 % места на кухне.*
Огромный двухуровневый аэрогриль на 10 л с двумя корзинами объемом 5 л. Наш семейный аэрогриль позволит готовить до 1,4 кг картофеля фри, 2 кг овощей или 24 куриные ножки. Также в одну корзину 5 л поместится целая курица весом до 1,2 кг.
Наслаждайтесь блюдами с идеальной текстурой благодаря технологии вертикального обдува RapidAir. Горячий воздух сверху циркулирует по всей корзине для всегда равномерного приготовления ингредиентов.
3.0
из 5
1
Отзыв
Andan
05/06/2026
Україна
Зручна, але не надійна
Працювала приблизно тиждень. Річ - зручна, видно процес приготування Але при користуванні з'явилася тріщина на одній з чаш
Плюсы
Зручно дві Прозорі чаші
Минусы
Не надійна, тріщина через тиждень
Этот отзыв про Серії 4000 NA462/70 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-06-04
Этот отзыв про Серії 4000 NA462/70 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-06-04
По сравнению с другими аэрогрилями Philips
По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице
Измерение в собственной лаборатории, модель NA46x, на лососе и куриной грудке, по сравнению с духовым шкафом класса A. Результат может различаться в зависимости от рецепта