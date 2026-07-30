Гибкая корзина, которая адаптируется к любому случаю

Будь то ужин для двоих или обед для всей большой семьи, вы всегда будете готовы. Готовьте в двух отдельных корзинах объемом 3 л + 6 л для повседневного удобства или объедините их в один огромный Megabasket объемом около 10 л для особенно важных блюд – достаточно большой для 2,5 кг картофеля фри, 1,9 кг ребрышек или целой курицы. Используйте режимы Steamfry, Steam или Airfry одновременно для идеальной текстуры каждый раз.