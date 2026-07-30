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NA565/02
Легко переключайтесь с 1 Megabasket на 2 корзины
Универсальный аэрогриль. Теперь с функциями готовки на пару с обжариванием и на пару
Легкая очистка с автоматической функцией SteamClean
Руководство и поддержка с бесплатным приложением HomeID
Будь то ужин для двоих или обед для всей большой семьи, вы всегда будете готовы. Готовьте в двух отдельных корзинах объемом 3 л + 6 л для повседневного удобства или объедините их в один огромный Megabasket объемом около 10 л для особенно важных блюд – достаточно большой для 2,5 кг картофеля фри, 1,9 кг ребрышек или целой курицы. Используйте режимы Steamfry, Steam или Airfry одновременно для идеальной текстуры каждый раз.
Пар и горячий воздух работают вместе, обеспечивая результаты, которые выходят за рамки хрустящей корочки – сохраняют влагу, улучшают нежность и создают текстуру, которая одновременно сочная и золотистая, давая вам лучшее из обоих миров. Идеально подходит для золотистой пиццы, хрустящего хлеба, сочной курицы и запеченных овощей в вашем аэрогриле с функцией пара.
Технология Steam сохраняет до 93% питательных веществ*, создавая шелковистую, нежную текстуру, которая тает во рту. От воздушных пельменей до идеально приготовленного на пару лосося, овощей, сохраняющих яркость, и белков, остающихся невероятно сочными. Здоровое приготовление пищи, которое действительно имеет потрясающий вкус и нравится друзьям и семье.
Отзывы
Измерение внешней лаборатории, основанное на скорости сохранения витамина С по сравнению с неприготовленными соцветиями брокколи.
Для оптимальных результатов используйте функцию паровой очистки в большой корзине в течение 15 минут после каждого использования.
По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице, в сравнении с аэрогрилями Philips с технологией RapidAir.
Для разогрева разрешается использовать только стеклянные, алюминиевые, керамические и контейнеры из нержавеющей стали.
Количество рецептов может отличаться в зависимости от страны.
Внутреннее лабораторное измерение NA56x с лососем по сравнению с использованием духовки класса А. Результаты могут отличаться в зависимости от рецепта.