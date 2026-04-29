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Аэрогриль Philips серии 5000 Airfryer

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Аэрогриль Philips серии 5000Airfryer

NA565/02

Аэрогриль Philips серии 5000 Airfryer

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Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 122.9 kB
  • 1 August 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF файл, 197.6 kB
  • 31 July 2026

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