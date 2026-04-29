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Аэрогриль Philips серии 5000 Airfryer
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NA565/02
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Все (13)
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Запах пластика от аэрогриля Philips
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Аксессуар для аэрогриля 6,2 лКомплект для гриля
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает
Аэрогриль Philips шумит
Моего аэрогриля Philips нет в списке устройств приложения HomeID
Продукты из аэрогриля не хрустящие/результат не такой
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