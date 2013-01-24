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    Наушники с шумоподавлением

    NC1/00
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Непревзойденное звучание без посторонних шумов Непревзойденное звучание без посторонних шумов Непревзойденное звучание без посторонних шумов
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      Наушники с шумоподавлением

      NC1/00
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Непревзойденное звучание без посторонних шумов

      Откройте для себя технологию максимального шумоподавления с моделью Fidelio NC1. Слушайте только звук высокой четкости, а шум останется в стороне. Компактная складная конструкция и ощущение комфорта при длительном прослушивании делают эти наушники идеальным спутником как в долгом пути, так и в поездках на работу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с шумоподавлением

      Непревзойденное звучание без посторонних шумов

      Откройте для себя технологию максимального шумоподавления с моделью Fidelio NC1. Слушайте только звук высокой четкости, а шум останется в стороне. Компактная складная конструкция и ощущение комфорта при длительном прослушивании делают эти наушники идеальным спутником как в долгом пути, так и в поездках на работу. Узнать обо всех преимуществах

      Непревзойденное звучание без посторонних шумов

      Откройте для себя технологию максимального шумоподавления с моделью Fidelio NC1. Слушайте только звук высокой четкости, а шум останется в стороне. Компактная складная конструкция и ощущение комфорта при длительном прослушивании делают эти наушники идеальным спутником как в долгом пути, так и в поездках на работу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с шумоподавлением

      Непревзойденное звучание без посторонних шумов

      Откройте для себя технологию максимального шумоподавления с моделью Fidelio NC1. Слушайте только звук высокой четкости, а шум останется в стороне. Компактная складная конструкция и ощущение комфорта при длительном прослушивании делают эти наушники идеальным спутником как в долгом пути, так и в поездках на работу. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с шумоподавлением

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Непревзойденное звучание без посторонних шумов

        • Звук высокого разрешения
        • Накладные
        • Уникальные подушечки из пеноматериала
        • Компактная складная конструкция
        Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

        Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

        Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

        Комбинированная технология для превосходного шумоподавления

        Комбинированная технология для превосходного шумоподавления

        В наушниках Fidelio NC-1 используется технология активного шумоподавления (ANC) прямой и обратной связи: внутри и снаружи чашек наушников расположено 4 микрофона для улавливания шума и дальнейшей обработки. Шумоподавление прямой связи (микрофон расположен снаружи чашки) работает для более широкого диапазона частот, в то время как шумоподавление обратной связи (микрофон расположен внутри чашки) отвечает за повышенную шумоизоляцию. Данная комбинация гарантирует шумоподавление для широкого диапазона частот и более глубокого звучания, чтобы вы могли наслаждаться отличным качеством звука в любой обстановке.

        Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречного звука высокой четкости

        Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречного звука высокой четкости

        Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм излучателях используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — до мельчайших деталей.

        Настроены специально для неизменно высокой достоверности звучания

        Настроены специально для неизменно высокой достоверности звучания

        Функция шумоподавления Fidelio NC-1 настроена специально для обеспечения оптимального звучания. Мы усомнились в том, что наушники с шумоподавлением не могут обеспечить звук высокого качества, и разработали модель NC-1 для безупречного воспроизведения аудио вне зависимости от уровня окружающего шума.

        Компактная конструкция складывается в разных направлениях удобного хранения и транспортировки

        Компактная конструкция складывается в разных направлениях удобного хранения и транспортировки

        Благодаря легкой, изящной, компактной складной конструкции и стильному дизайну, модель Fidelio NC-1 — идеальный спутник в поездках. Наушники можно складывать по-разному, что позволяет удобно размещать их в дорожной сумке или в отделении кресла в самолете.

        Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют переключаться между прослушиванием музыки и вызовами

        Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют переключаться между прослушиванием музыки и вызовами

        Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют легко переключаться между прослушиванием музыки и вызовами. Превосходное качество шумоподавления Fidelio гарантирует кристально чистый звук во время разговора — даже в шумной обстановке.

        Внешняя акустическая камера для четкого звучания

        Внешняя акустическая камера для четкого звучания

        Внешняя акустическая камера Fidelio NC-1 гарантирует чистый звук без помех благодаря активному шумоподавлению. Естественное и чистое звучание каждой детали и точные динамические басы без снижения четкости звука.

        Улучшенный дизайн с алюминиевыми и прорезиненными вставками

        Улучшенный дизайн с алюминиевыми и прорезиненными вставками

        Элегантный жесткий дорожный футляр для стильной защиты наушников

        Элегантный жесткий дорожный футляр для стильной защиты наушников

        Эргономичные амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта при длительном прослушивании

        Материалы, которые используются для создания Fidelio NC-1, были тщательно отобраны, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Амбушюры из пеноматериала идеально повторяют форму уха, что не только гарантирует удобство посадки наушников, но и улучшает качество шумоподавления. Внешняя сторона амбушюр изготовлена из ткани и мягкой кожи, благодаря чему распределяется давление и рассеивается тепло. Все перечисленное делает невероятно удобную модель NC-1 идеальным спутником в долгих поездках.

        Удобное техническое решение позволяет не расставаться с любимой музыкой

        В отличие от большинства наушников с шумоподавлением, наушники Fidelio NC-1 могут работать без подзарядки, гарантируя неизменно высокое качество звучания Fidelio в любой обстановке. Если заряд батареи закончился, отключите функцию активного шумоподавления — и вы сможете продолжить бесконечное путешествие в мир любимой музыки.

        Отсутствие помех для непрерывного наслаждения

        Помехи — это электронный звук, который можно услышать, надев наушники с функцией активного шумоподавления перед началом воспроизведения. Технология шумоподавления Fidelio значительно сокращает помехи, обеспечивая непрерывное наслаждение любимыми композициями.

        30 часов воспроизведения в режиме шумоподавления и неограниченное время работы в режиме разговора/прослушивания музыки

        Наслаждайтесь 30 часами воспроизведения в режиме шумоподавления и неограниченным временем работы в режиме разговора/прослушивания музыки

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          150 мВт
          Чувствительность
          107 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Сопротивление
          16 Ом
          Частотный диапазон: 7–40 000 Гц
          при выключенном режиме шумоподавления

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Медный

        • Аксессуары

          Адаптер для использования в самолете
          Да, 2 * 3,5 мм
          USB-кабель для зарядки 1 м
          Да
          Аудиокабель 1,2 м
          Да
          Дорожный футляр
          Да

        • Внешняя упаковка

          высота
          21,9  см
          Длина
          18,5  см
          Количество потребительских упаковок
          2
          ширина
          17,8  см
          Вес брутто
          1,21  кг
          Вес упаковки
          0,5202  кг
          GTIN
          1 69 23410 73173 3
          Вес нетто
          0,6898  кг
          Вес брутто
          2,668  фунта
          высота
          8,6  (дюймы)
          Длина
          7,3  (дюймы)
          Вес нетто
          1,521  фунта
          Вес упаковки
          1,147  фунта
          ширина
          7  (дюймы)

        • Размеры упаковки

          Глубина
          8,6  см
          EAN
          69 23410 73173 6
          Вес брутто
          0,5276  кг
          высота
          20,2  см
          Вес нетто
          0,3449  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,1827  кг
          ширина
          16,8  см
          Тип размещения на полке
          Оба
          Глубина
          3,4  (дюймы)
          Вес брутто
          1,163  фунта
          высота
          8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,76  фунта
          Вес упаковки
          0,403  фунта
          ширина
          6,6  (дюймы)

        • Габариты изделия

          Глубина
          7  см
          высота
          16,4  см
          Вес
          0,191  кг
          ширина
          14  см
          Глубина
          2,8  (дюймы)
          высота
          6,5  (дюймы)
          Вес
          0,421  фунта
          ширина
          5,5  (дюймы)

        Eco passport

        Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

        • Упаковка
          Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

          • Картон: 176,00  г
          • Пластик: 6,00  г
          • Процентное содержание переработанного сырья: 0  %

        • Утилизация
          Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

          • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
          • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
          • Переработанный пластик: 0  %

        • Вещества
          В соответствии с Программой повышения экологичности мы стараемся не использовать при производстве продуктов опасные вещества. В рамках инициативы EcoDesign мы изучаем альтернативные материалы, более экологичные и безопасные.

          • Не содержат ПВХ: Да
          • Бромированные огнестойкие добавки отсутствуют: Да
          • Не содержит ртуть: Да

        • Вес
          Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

          • Вес продукта: 184,00  г
          • Вес аксессуаров: 133,90  г

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        Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

        Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

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