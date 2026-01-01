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  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

Наушники с шумоподавлением

NC1/00

1 награда

Непревзойденное звучание без посторонних шумов

Откройте для себя технологию максимального шумоподавления с моделью Fidelio NC1. Слушайте только звук высокой четкости, а шум останется в стороне. Компактная складная конструкция и ощущение комфорта при длительном прослушивании делают эти наушники идеальным спутником как в долгом пути, так и в поездках на работу.

Посмотреть все преимущества

Непревзойденное звучание без посторонних шумов

  • Звук высокого разрешения

  • Накладные

  • Уникальные подушечки из пеноматериала

  • Компактная складная конструкция

Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

Комбинированная технология для превосходного шумоподавления

Комбинированная технология для превосходного шумоподавления

В наушниках Fidelio NC-1 используется технология активного шумоподавления (ANC) прямой и обратной связи: внутри и снаружи чашек наушников расположено 4 микрофона для улавливания шума и дальнейшей обработки. Шумоподавление прямой связи (микрофон расположен снаружи чашки) работает для более широкого диапазона частот, в то время как шумоподавление обратной связи (микрофон расположен внутри чашки) отвечает за повышенную шумоизоляцию. Данная комбинация гарантирует шумоподавление для широкого диапазона частот и более глубокого звучания, чтобы вы могли наслаждаться отличным качеством звука в любой обстановке.

Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречного звука высокой четкости

Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречного звука высокой четкости

Каждый излучатель старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм излучателях используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — до мельчайших деталей.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение AWARD-612383

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