Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.