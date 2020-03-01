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    PerfectCare 7000 Series

    Парогенератор

    PSG7024/20
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    • Быстрая и мощная Быстрая и мощная Быстрая и мощная
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      PerfectCare 7000 Series Парогенератор

      PSG7024/20
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        PerfectCare 7000 Series

        PerfectCare 7000 Series

        Парогенератор

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        Итого:

        Быстрая и мощная

        с большим съемным резервуаром для воды

        • Максимальное давление насоса — 7,5 бар
        • Паровой удар до 480 г
        • Съемный резервуар для воды 1,8 л
        • Фиксация Carry-lock
        Без риска прожечь ткань

        Без риска прожечь ткань

        Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантированно.

        Никаких изменяемых параметров

        Никаких изменяемых параметров

        Сократите ежедневный процесс глажения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры. Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры. Моментальное и автоматическое глажение.

        Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

        Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

        Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.

        Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

        Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

        Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

        Легкий и удобный в обращении утюг

        Легкий и удобный в обращении утюг

        Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

        Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

        Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

        Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

        Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы

        Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы

        Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

        Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

        • Легкость использования

          Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
          Даже для шелка
          Объем резервуара для воды
          1800  ml
          Время нагрева
          2  minute(s)
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Хранение шланга
          В отсеке
          Превосходное скольжение подошвы
          5  stars
          Название подошвы
          SteamGlide Advanced
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Циклоническая камера
          Да
          Для всех тканей, допускающих глажение
          Да
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Без риска прожечь ткань
          Да
          Фиксация Carry Lock
          Да
          Длина шнура питания
          1,65  m
          Без необходимости регулировки температуры
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да
          Длина шланга
          1,7  m
          Автоотключение
          Да
          Готовность к использованию
          Световой индикатор
          Устойчивость подошвы к царапинам
          5  stars
          Индикатор нехватки воды
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Давление
          7,5 бар (макс.)
          Мощность
          2100  W
          Постоянная подача пара
          До 120  g/min
          Паровой удар
          До 480  g
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          220–240  V
          Готовность к использованию
          2  minute(s)
          Контролируемая подача пара
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Easy De-calc
          Напоминания о проведении очистки от накипи
          Свет

        • Хранение

          Отделение для хранения шнура
          Velcro Fix

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          31,5 x 31,5 x 47,5  cm
          Вес утюга
          0,8  kg
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          24 x 27,5 x 42  cm
          Вес (с упаковкой)
          5,3  kg
          Вес утюга + подставка
          3,85  kg

        • Экологичность

          Экономия энергии*
          30  %
          Упаковка изделия
          Полностью перерабатываемое сырье
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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            • экономия до 30% электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с FastCare Compact при максимальной температуре

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