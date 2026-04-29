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Perfect Care серии 7000 Утюг с парогенератором
Больше не доступен
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PSG7024/20
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EDC UKCA - English (US)
Common IIB for boiler type PSG_EU9_[20735]_NCN
Все (4)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать парогенератор Philips от накипи?
Как очищать подошву утюга с парогенератором Philips
Как очищать резервуар для воды утюга с парогенератором Philips?
Под базовой станцией моего парогенератора Philips появляется вода
Парогенератор Philips не вырабатывает пар
Гладильная доска намокает, а на полу скапливается вода
На парогенераторе Philips мигает синий индикатор
Утюг с парогенератором Philips перестал нагреваться
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