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    PTA509/00 Активные очки 3D
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    Активные очки 3D

    PTA509/00

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          • Медицинское предупреждение
          • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
          • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
          • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
          • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
          • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.

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