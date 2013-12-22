Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.
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